元朗大寶冰室近200人排隊等2小時 有大馬「神徒」因盧瀚霆來朝聖
元朗街坊小店「大寶冰室」因為近期網絡「潮文」效應，突然變成網紅名店，連日吸引大量食客排隊，大多是跨區慕名而來。今日（13日）午飯時段，在店外排隊的人潮愈見墟冚，近200人繞了一個大圈「打蛇餅」，需要輪候接近兩小時才能入內用餐。有不少食客笑說是因潮文效應而來捧場，但亦有男子組合MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）的馬來西亞女粉絲，日前來港觀看偶像演唱會，見偶像在騷後推介該冰室的食品肉餅飯，因此前來朝聖。
位於元朗民合徑的大寶冰室一夜間爆紅，始於社交媒體Threads，一名用户自今年5月起經常在不同帖文下留言一篇「潮文」，稱大寶冰室的肉餅飯為「全亞洲最優秀」。由於潮文與帖文內容完全無關，其「無厘頭」引起網民注意並爭相模仿，令大寶冰室至近日，即在半年後終於爆紅，每日也大排長龍。
港島食客跨區捧場 笑指證實如網絡推介「鄰近西鐵站，交通方便」
今日是周六，午飯時段慕名前來大寶冰室的食客人潮愈見墟冚，目測有約200人在店外排隊繞了一個大圈「打蛇餅」，需要輪候接近兩小時才能入內用餐。
排隊人士以年輕人為主，其中壽先生表示沒有看過相關潮文，但對其內容卻倒背如流。他知道大寶冰室的肉餅飯被稱為全亞洲最優秀，所以專程到場品嘗，即使要排近兩小時也在所不惜；住在港島的他亦證實大寶冰室「鄰近西鐵站，交通方便」。不過進行訪問時，他正在排隊，表示尚未知道肉餅是否「味蕾炸彈」。
馬來西亞旅客因偶像Anson Lo推介到場朝聖
另一位在排隊的馬來西亞旅客林小姐是男子組合MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)的粉絲，特地來港觀看偶像演唱會。她指，盧瀚霆在演唱會中提及大寶冰室，騷後推介其肉餅飯，加上她從Threads得知此餐廳，「一場嚟到」香港便順道來朝聖。雖然網絡上推介大寶冰室的肉餅飯，但該店招牌寫着是「蕃茄湯專門店」，故林小姐也打算品嘗其蕃茄湯食品。
網絡以「味蕾炸彈」形容肉餅飯 食客：好香肉味
現場所見，成功入座的食客大部份都是吃肉餅飯，包括陳先生與同行3位友人，被問及排隊排了這麼久，終於吃到肉餅飯的感受時，他形容「好感動」，因為排隊這麼久才吃到的食物特別好吃。至於肉餅是否真的如網絡形容是「味蕾炸彈」，陳先生回應：「好香肉味，煎得好香，同埋好厚。」
大寶冰室早前在Threads宣布，因為員工這幾天工作得太辛苦，周一（15日）將休息一天。