元朗大寶冰室近200人排隊等2小時　有大馬「神徒」因盧瀚霆來朝聖

元朗街坊小店「大寶冰室」因為近期網絡「潮文」效應，突然變成網紅名店，連日吸引大量食客排隊，大多是跨區慕名而來。今日（13日）午飯時段，在店外排隊的人潮愈見墟冚，近200人繞了一個大圈「打蛇餅」，需要輪候接近兩小時才能入內用餐。有不少食客笑說是因潮文效應而來捧場，但亦有男子組合MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）的馬來西亞女粉絲，日前來港觀看偶像演唱會，見偶像在騷後推介該冰室的食品肉餅飯，因此前來朝聖。



元朗街坊小店「大寶冰室」近期成為網絡熱話，連日吸引大量市民排隊。（洪戩昊攝）

午飯時段的排隊人龍在店外繞了一個大圈，目測有近200人在輪候，料要等接近兩小時才能入內用餐。（洪戩昊攝）

位於元朗民合徑的大寶冰室一夜間爆紅，始於社交媒體Threads，一名用户自今年5月起經常在不同帖文下留言一篇「潮文」，稱大寶冰室的肉餅飯為「全亞洲最優秀」。由於潮文與帖文內容完全無關，其「無厘頭」引起網民注意並爭相模仿，令大寶冰室至近日，即在半年後終於爆紅，每日也大排長龍。

港島食客跨區捧場 笑指證實如網絡推介「鄰近西鐵站，交通方便」

今日是周六，午飯時段慕名前來大寶冰室的食客人潮愈見墟冚，目測有約200人在店外排隊繞了一個大圈「打蛇餅」，需要輪候接近兩小時才能入內用餐。

排隊人士以年輕人為主，其中壽先生表示沒有看過相關潮文，但對其內容卻倒背如流。他知道大寶冰室的肉餅飯被稱為全亞洲最優秀，所以專程到場品嘗，即使要排近兩小時也在所不惜；住在港島的他亦證實大寶冰室「鄰近西鐵站，交通方便」。不過進行訪問時，他正在排隊，表示尚未知道肉餅是否「味蕾炸彈」。

雖然壽先生（左）堅稱沒有看過相關潮文，但對其內容卻倒背如流。（洪戩昊攝）

馬來西亞旅客因偶像Anson Lo推介到場朝聖

另一位在排隊的馬來西亞旅客林小姐是男子組合MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)的粉絲，特地來港觀看偶像演唱會。她指，盧瀚霆在演唱會中提及大寶冰室，騷後推介其肉餅飯，加上她從Threads得知此餐廳，「一場嚟到」香港便順道來朝聖。雖然網絡上推介大寶冰室的肉餅飯，但該店招牌寫着是「蕃茄湯專門店」，故林小姐也打算品嘗其蕃茄湯食品。

Anson Lo盧瀚霆日前在網上貼出食大寶冰室肉餅飯照片。（ig@ansonlht）

網絡以「味蕾炸彈」形容肉餅飯 食客：好香肉味

現場所見，成功入座的食客大部份都是吃肉餅飯，包括陳先生與同行3位友人，被問及排隊排了這麼久，終於吃到肉餅飯的感受時，他形容「好感動」，因為排隊這麼久才吃到的食物特別好吃。至於肉餅是否真的如網絡形容是「味蕾炸彈」，陳先生回應：「好香肉味，煎得好香，同埋好厚。」

到底肉餅是否真的是「味蕾炸彈」？陳先生形容：「好香肉味，煎得好香，同埋好厚。」（洪戩昊攝）

陳先生與三位友人一同用餐。（洪戩昊攝）

被稱為「味蕾炸彈」的肉餅飯。（洪戩昊攝）

大寶冰室早前在Threads宣布，因為員工這幾天工作得太辛苦，周一（15日）將休息一天。