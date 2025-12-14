宏福苑火災｜陳克勤：民建聯不涉任何法律問題　黃碧嬌事件已澄清

立法會最大政黨民建聯在上周日選舉中雖然取得20個議席，但直選得票較上屆流失25萬票，該黨歸咎有人借大埔宏福苑火災抹黑。民建聯主席陳克勤在宏福苑所屬的新界東北競選連任，得票減少34%，他今日（14日）在電視節目上表示，相信清者自清，強調民建聯在宏福苑相關事宜的處理過程中沒涉及任何法律問題。



民建聯大埔區議員黃碧嬌因曾任宏福苑法團事務顧問而備受坊間質疑，陳克勤重申，若有民建聯成員違法違規，黨內會嚴肅處理，但「黃碧嬌呢件事，已經好清楚話俾市民聽，佢自己亦都澄清說明，我哋喺度冇必要再跟進討論」。



大埔區議會前主席黃碧嬌。（張浩維攝）

陳克勤：沒涉及任何法律問題

大埔宏福苑火災造成至少160人罹難，慘劇涉及屋苑大維修棚網工程物料不符阻燃標準。宏福苑維修工程涉款逾3億元，由上一屆業主立案法團通過，曾任該屆法團顧問的區議員黃碧嬌，及其所屬的民建聯備受輿論壓力。

2025年11月30日，大埔宏福苑五級火後，現場有燒剩的棚架、棚網，以及燒剩的封窗發泡膠板。（夏家朗攝）

陳克勤今日（14日）在無線新聞節目《講清講楚》中，堅稱民建聯受到網上輿論抹黑，故選情受影響，指真相會在調查委員會完成工作後水落石出，形容該黨清者自清。

我相信我哋喺過程裡面，係冇涉及到任何法律問題……我唔會刻意針對網上抹黑，去做澄清。 民建聯主席陳克勤

宏福苑所屬的新界東北選區，主席陳克勤選票減少34%（鄭子峰攝）

民建聯內部有否調查？ 陳克勤：設紀委查操守

當被問到堅信清者自清、沒涉及法律問題，是否包括黃碧嬌時，陳克勤表示，他已清楚說明，民建聯任何人違法違規，黨內一定不會寬恕，也會嚴肅處理。

被進一步追問為何很確定沒有涉及任何法律問題時，陳克勤稱，政府調查結束後一定會有結果，向市民公開。至於民建聯內部有否調查事件，陳克勤就指黨內不像政府一般嚴格調查，但有設紀律委員會查核議員操守。

黃碧嬌呢件事，已經好清楚話俾市民聽，佢自己亦都澄清說明，我哋喺度冇必要再跟進討論。 民建聯主席陳克勤

大埔宏福苑早前發生五級火（香港01攝）

談獨立委員會 相信無人會不配合調查

行政長官李家超上周委任選舉管理委員會主席、高等法院原訟庭法官陳啟康領導獨立委員會，調查火災成因，預計9個月內交報告。陳克勤稱，在等候結果的這9個月內，民建聯會做好地區服務，挽回市民信心，首要是處理好災民長遠安置及重建問題。

獨立委員會本身沒有傳召權，惟政府指，就特定議題或環節，有需要可獲賦予法定權力，即「備用權力」，按法例成為法定的獨立調查委員會。陳克勤認為政府做法回應了社會訴求，相信需要傳召人士提供證據時，無人會不配合，若調查中有核心問題涉及某個人或一班人，而他們又不合作，就要用相關權力。