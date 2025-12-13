宏福苑火災｜房協：已安排約1,200居民入住過渡性房屋和安置單位
撰文：吳美松
出版：更新：
大埔宏福苑五級奪命火後，災民尚待妥善安置。房屋協會表示，已提供超過700個過渡性房屋、出租屋邨和專用安置屋邨單位。截至今日（13日）已安排超過400個宏福苑家庭，共約1,200位居民入住。
房協又指，尚可供登記的單位包括少量洪水橋樂翹樓的1至2人易達單位、5至6人單位，以及筲箕灣明華大廈的1至2人單位、香港仔漁映樓的1至2人易達單位、5至6人單位。
房協指，為支援宏福苑居民，並配合政府的應急住宿安排，已提供超過700個過渡性房屋、出租屋邨和專用安置屋邨的單位；截至已安排超過400個宏福苑家庭，合共約1,200位居民入住。
房協又表示，職員和義工持續為進駐單位添置必需的生活物資。在洪水橋樂翹樓的單位內，已配備床架、床褥、枕頭、桌椅，以及煮食爐、水壺、電飯煲、風扇和電拖板，還提供拖鞋、廁紙及清潔用品，協助居民安頓。
房協將繼續聯絡已登記的居民並安排「交鎖匙」入住。尚可供登記的單位包括少量洪水橋樂翹樓的1至2人易達單位及5至6人單位，以及筲箕灣明華大廈的1至2人單位，香港仔漁映樓的1至2人易達單位及5至6人單位。截至目前，其餘屋邨已無剩餘單位可供入住。
