宏福苑火災｜葉劉淑儀：獨立委員會先用行政權力調查　可加快進度

行政長官李家超昨日（12日）宣布成立獨立委員會，調查大埔宏福苑火災成因、樓宇維修監督制度、各環節人員角色、樓宇維修涉舞弊及圍標等問題，亦給予委員會「備用權力」，有需要時可根據《調查委員會條例》給予法定權力，索取事實及資料。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀認為，本次「混合模式」的做法可加快調查進度，料政府部門、地區人士等都會合作，唯一擔心承辦商不合作。不過，她預料委員會先用行政權力處理問題，最後有需要才會動用「備用權力」，故整體而言亦會較成立調查委員會處理進度快。



大埔宏福苑火災傷亡慘重，圖為12月9日現場情況。（左朗星攝）

一開始就引用調查委員會條例會如同開庭審訊

葉劉淑儀向《香港01》表示，本次做法快捷，料政府部門、地區人士、法團都會合作，唯一擔心承辦商不合作，如有必要就可根據《調查委員會條例》給予法定權力。不過，她亦指出，如一開始就根據《調查委員會條例》行事，就會如同開庭，有很多程序要處理，雖則可用手令傳召但亦可進行辯護，較現時的調查方式會慢一些。

葉劉淑儀（何夏怡攝）

委員會確實遇到阻礙才會索取額外權力

反觀本次的「混合模式」，葉劉淑儀認為有需要才索取權力，調查進度會更快，料一開始絕大多數人都會合作。她指委員會迅速展開工作，具備高透明度，根據《調查委員會條例》給予法定權力前，委員會將優先動用行政權力調查及研究，如確實遇到阻礙、有人不接受查問才會索取額外法定權力。