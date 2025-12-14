浪琴香港國際賽事｜吸1.3萬旅客創新高　開鑼3個月入場超上季一半

沙田馬場今（14日）舉行「浪琴香港國際賽事」，馬會公布，入場旅客人數達逾1.3萬人，創下歷來浪琴香港國際賽事新高，亦打破單日賽馬日的旅客入場紀錄。



馬會指，2025至26年度馬季開鑼僅三個月，累積入場旅客已突破11萬人，已經多於上季半年10萬人入場的紀錄。馬會預計今季入場旅客人數，有望挑戰上個馬季約19.6萬名旅客入場數字。



沙田馬場今（14日）舉行「浪琴香港國際賽事」，入場旅客人數達逾1.3萬人，打破單日賽馬日的旅客入場紀錄。（馬會提供圖片）

沙田馬場今（14日）舉行「浪琴香港國際賽事」，入場旅客人數達逾1.3萬人，打破單日賽馬日的旅客入場紀錄。（馬會提供圖片）

投注額方面，今天10場賽事共錄得逾16.6億港元，其中匯合彩池投注額錄得近4.8億港元，打破歷來10場賽事的紀錄。

應家柏表示，今天的浪琴香港國際賽事日匯聚了頂尖的騎師和馬匹，上演了精彩的賽事。（馬會提供圖片）

馬會行政總裁應家柏表示，今日的賽事匯聚頂尖的騎師和馬匹，「我們在沙田見證了頂級世界級賽事，在海外及本地馬主、練馬師及騎師的支持下，馬會在國際舞台上展現香港的風采，我們對此深感自豪。」

馬會指，過去一年香港賽駒在海外屢創佳績，包括世界王者「浪漫勇士」及應屆香港馬王「嘉應高昇」，成功帶動內地及海外旅客專程來港。

上屆香港三冠王「遨遊氣泡」在八屆香港冠軍騎師潘頓胯下，成功蟬聯一級賽浪琴香港一哩錦標。（馬會提供圖片）

由練馬師沈集成訓練、騎師麥道朗策騎的「浪漫勇士」，連續四年攻下一級賽浪琴香港盃，締創歷史。（馬會提供圖片）

世界王者「浪漫勇士」(左)擊敗海外賽駒「寶徠歌劇」，連續四年攻下一級賽浪琴香港盃，締創歷史，並同時把其累積獎金增至2.4億港元，繼續成為全球贏得最多獎金的賽駒。（馬會提供圖片）

全球最高評分短途賽駒「嘉應高昇」今日以壓倒性姿態擊敗一眾對手，取得跨季十六連捷，平了傳奇香港馬王「金鎗六十」的紀錄。（馬會提供圖片）

全球最高評分短途賽駒「嘉應高昇」今日以壓倒性姿態擊敗一眾對手，取得跨季十六連捷，平了傳奇香港馬王「金鎗六十」的紀錄。（馬會提供圖片）

其中首次來港的廈門旅客湯先生向馬會表示，他在過去幾年一直關注香港賽馬，為了支持「浪漫勇士」出戰浪琴香港盃，今天特意來港參與賽事。他表示曾到海外其他馬場觀賽，認為香港賽事氣氛更熱烈，「將來有機會一定會再來港入馬場欣賞賽事，也會推薦朋友前來。」

3)來自廈門的湯先生首次來港旅遊，為了支持「浪漫勇士」出戰浪琴香港盃，今天特意來港到沙田馬場觀賽。（馬會提供圖片）

喜歡賽馬的南非旅客Kuben Gengan表示，10月觀看「嘉應高昇」在澳洲攻下「珠穆朗瑪峰錦標」後，決心來港親睹「嘉應高昇」在港出戰。Kuben Gengan和親友均是第一次來港，他盛讚香港的景色令人嘆為觀止，尤其馬場充滿活力：「馬場內人山人海，氣氛是最熱烈，充分感受到港人對賽馬的熱情。」

南非旅客Kuben Gengan（右二）跟朋友一樣熱愛賽馬，他曾到訪六大洲觀看賽馬賽事。（馬會提供圖片）