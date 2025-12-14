浪琴香港國際賽事｜吸1.3萬旅客創新高 開鑼3個月入場超上季一半
撰文：賴卓盈
出版：更新：
沙田馬場今（14日）舉行「浪琴香港國際賽事」，馬會公布，入場旅客人數達逾1.3萬人，創下歷來浪琴香港國際賽事新高，亦打破單日賽馬日的旅客入場紀錄。
馬會指，2025至26年度馬季開鑼僅三個月，累積入場旅客已突破11萬人，已經多於上季半年10萬人入場的紀錄。馬會預計今季入場旅客人數，有望挑戰上個馬季約19.6萬名旅客入場數字。
投注額方面，今天10場賽事共錄得逾16.6億港元，其中匯合彩池投注額錄得近4.8億港元，打破歷來10場賽事的紀錄。
馬會行政總裁應家柏表示，今日的賽事匯聚頂尖的騎師和馬匹，「我們在沙田見證了頂級世界級賽事，在海外及本地馬主、練馬師及騎師的支持下，馬會在國際舞台上展現香港的風采，我們對此深感自豪。」
馬會指，過去一年香港賽駒在海外屢創佳績，包括世界王者「浪漫勇士」及應屆香港馬王「嘉應高昇」，成功帶動內地及海外旅客專程來港。
其中首次來港的廈門旅客湯先生向馬會表示，他在過去幾年一直關注香港賽馬，為了支持「浪漫勇士」出戰浪琴香港盃，今天特意來港參與賽事。他表示曾到海外其他馬場觀賽，認為香港賽事氣氛更熱烈，「將來有機會一定會再來港入馬場欣賞賽事，也會推薦朋友前來。」
喜歡賽馬的南非旅客Kuben Gengan表示，10月觀看「嘉應高昇」在澳洲攻下「珠穆朗瑪峰錦標」後，決心來港親睹「嘉應高昇」在港出戰。Kuben Gengan和親友均是第一次來港，他盛讚香港的景色令人嘆為觀止，尤其馬場充滿活力：「馬場內人山人海，氣氛是最熱烈，充分感受到港人對賽馬的熱情。」
