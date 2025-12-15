殘特奧會｜港隊摘51金49銀40銅史上最佳　香港賽區所有項目完成

全國運動會香港賽區統籌辦公室周日（14日）宣布，全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）香港賽區三個競賽項目——硬地滾球、輪椅擊劍和殘奧乒乓球（TT11組）完成最後一日賽事，連同已於9日完成的特奧乒乓球比賽，香港賽區的所有競賽項目均已順利完成。



今屆殘特奧會各項賽事中，香港特區共派出超過280名運動員及約140位隨隊工作人員和醫護人員，出戰14個殘運會競賽項目、4個殘運會大眾項目及7個特奧會項目，是歷來規模最大的代表團。香港隊共取得51金、49銀和40銅，合共140面獎牌，創下歷史佳績。



硬地滾球比賽周日在啟德體藝館舉行，共產生14面金牌。近百名來自內地、香港和澳門共13支隊伍的運動員參賽，當中香港派出11名男子運動員和8名女子運動員，共獲得4金、4銀和4銅，合共12面獎牌。

香港賽馬會盃輪椅擊劍比賽在馬鞍山體育館舉行，共產生24面金牌。超過80名來自內地、香港和澳門共10支隊伍的運動員參賽，當中香港派出7名男子運動員和6名女子運動員參賽，共獲得1銀和2銅，合共3面獎牌。

至於在荃灣體育館舉行的香港賽馬會盃殘奧乒乓球（TT11組），共產生5面金牌，有36名來自內地、香港和澳門共13支隊伍的運動員參加，當中香港派出7名男子運動員和5名女子運動員參賽，獲得1銀和5銅，共6面獎牌。

特奧乒乓球比賽早前同樣在荃灣體育館舉行，共產生78面金牌，超過150名來自內地、香港和澳門共29支隊伍的運動員參賽。香港派出6名男子運動員和5名女子運動員參賽，共奪得9面金牌、6面銀牌和4面銅牌，合共19面獎牌。

全國運動會香港賽區統籌辦公室發言人表示，祝賀所有獲獎的運動員，並感謝各政府部門、體育組織和相關機構在籌辦賽事時的全力支持和協助，以及社會各界和義工的熱心幫助，讓香港賽區的所有賽事得以順利舉行，殘特奧會取得圓滿成功。