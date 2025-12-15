性罪行定罪紀錄查核擴至義教老師、教練等義工　可交指紋警署一覽

港府今日（15日）公布，為進一步加強對兒童及精神上無行為能力人士的保護，今日起擴大性罪行定罪紀錄查核機制涵蓋範圍至志願工作者，志願工作者包括但不限於義教老師、義務運動教練等，而查核機制仍屬自願性質，由招募機構自行評估風險後考慮查核需要，並由合資格申請人辦理申請。



同時，除位於灣仔警察總部的性罪行定罪紀錄查核辦事處及現有六間指定警署外，警務處增設三間指定警署，包括將軍澳、上水和大嶼山北（東涌），以提供24小時套取指紋服務，合資格申請人可透過網上平台遞交申請及預約前往提交指紋。



為進一步加強對兒童及精神上無行為能力人士的保護，港府12月15日起擴大性罪行定罪紀錄查核機制涵蓋範圍至志願工作者。（設計圖片）

查核機制繼去年12月16日起擴大至涵蓋「準」自僱人士（例如私人導師、音樂老師、運動教練、提供上門服務的人士等）後，今日起進一步涵蓋志願工作者，包括但不限於義教老師、義務運動教練等。

查核機制仍屬自願性質

港府指，查核機制仍屬自願性質，由招募機構自行評估風險後考慮查核需要，並由合資格申請人辦理申請。機制自2011年年底推行查核機制，讓僱主查核從事與兒童或精神上無行為能力人士有關工作的人士，有否任何指明列表中的性罪行刑事定罪紀錄。

在推行時，查核機制的合資格申請人涵蓋向機構或企業應徵與兒童或精神上無行為能力人士有關工作的準僱員、合約續期僱員，以及由外判機構派往其他機構或企業提供有關工作的僱員。

性罪行定罪紀錄查核網上申請人提交指紋地點

性罪行定罪紀錄查核辦事處(灣仔警察總部)

屯門分區警署

荃灣區警署

牛頭角分區警署

北角分區警署

沙田分區警署

油麻地分區警署

大嶼山北分區警署（新增）

上水分區警署（新增）

將軍澳區警署（新增）

