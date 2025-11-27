10歲男童遭猥褻！ 曾犯性罪行殘疾男拒認罪　求情︰絕對最後一次

馬來西亞發生兒童遭猥褻案件。1名有性罪行前科的中年殘障失業男子涉嫌猥褻1名10歲男童，事後給予男童10令吉（約18港元），受害人通知父親報案，警方經調查後拘捕涉案男子。案件日前提堂，男被告否認控罪，表示自己是殘疾人士，「其中一邊眼睛看不見，腳也殘缺」，同時求指指「懇請法官能寬恕我的過錯，這絕對是最後一次」，法官經初步審理後，判被告先還押候審。



被告體型消瘦，皮膚黝黑，頭髮凌亂，左眼白濁，拄着金屬拐杖行走，步伐似乎吃力。（網上圖片）

超過10項刑事記錄 包括2宗猥褻及性騷擾案件

當地媒體於今年11月報道，54歲男被告希山慕丁（Hishamudin Kumaran）由1993年至2008年期間，有超過10項刑事記錄，包括2宗猥褻及性騷擾案件，曾干犯《刑事法典》第354條條文「蓄意侵犯他人貞潔」，最終被判罪成。

猥褻後給錢男童作「封口費」

希山慕丁報稱信奉伊斯蘭教，被指2025年11月8日晚上7時40分左右，在笨珍附近1間祈禱室內，猥褻1名10歲男童，事後給予男童10令吉（約18港元），相信用作「封口費」，受害人其後告知父親報警求助。

被告疑在祈禱室內犯案，受害人遭到猥褻。（AI生成圖片）

男被告眼腳雙殘

警方查看閉路電視片段後鎖定疑犯身份，其後拘捕希山慕丁，案件同月14日提堂。男被告被警方押往新山地庭，可見其外貌消瘦，皮膚黝黑，頭髮凌亂，左眼白濁，被告拄着金屬拐杖行走，步伐似乎吃力。

被告求寛恕：這絕對是最後一次

被告涉嫌干犯《2017年兒童法令》第14（a）條文，一旦罪成，最高可被判20年監禁和鞭笞，被告沒有聘請律師，在庭上否認有罪，指出自己是殘疾人士，「其中一邊眼睛看不見，腳也殘缺，無處可去」，加上無親無故沒有工作，迫使他住在祈禱室或清真寺，以進行傳教和虔誠祈禱，同時「懇請法官能寬恕我的過錯，這絕對是最後一次」。

法官下令被告還押候審

檢察官反對被告保釋，強調是次案件涉及兒童遭到性侵，屬於嚴重罪行，加上被告並非初犯，一旦獲准保釋，他有可能對公眾重犯類似罪行的風險。法官查看目前證據後，下令被告還押候審，案件將於2026年1月16日過堂，以提交相關文件。

（綜合）