醫院牙科服務明年2月6日合併　醫管局接辦　衞生署將移交醫療紀錄

衞生署今日公布（15日）轄下醫院牙科服務將於明年2月6日起，與醫管局轄下口腔頜面外科服務合併，並由醫管局接辦。所有病人的口腔頜面外科及牙科診所的排期或覆診期紀錄，以及個案和醫療紀錄，將於當日或之後轉交醫管局。如有病人或加護不同意，需於下月16日或之前，致電31534044或電郵通知衛生署。



所有病人的口腔頜面外科及牙科診所的排期或覆診期紀錄，以及個案和醫療紀錄，將於當日或之後轉交醫管局。（瑪麗醫院網站）

衞生署指，所有病人在2月6日或以後，於7間指定口腔頜面外科及牙科診所的排期或覆診期紀錄，以及醫療紀錄，包括臨床紀錄、X光紀錄、臨床照片及牙模等，將移交醫管局。若病人或家屬不同意將個案及相關醫療紀錄轉交醫管局，需於下月16日或之前，致電31534044或電郵通知衛生署。

退出安排的病人，如已預約於明年2月6日或之後應診，其覆診期將會被取消。 如要到醫管局的牙科及口腔頜面外科求診，須遞交新轉介信預約，並根據醫管局安排繳付新症的診症費用。

現時衞生署轄下7間口腔頜面外科及牙科診所，均位於醫管局公立醫院，包括瑪麗醫院、東區醫院、伊利沙伯醫院、瑪嘉烈醫院、屯門醫院、威爾斯親王醫院以及北區醫院。這些診所將於原址繼續提供服務，並與現時醫管局於六間公立醫院的牙科及口腔頜面外科服務合併。