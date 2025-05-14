社區牙科支援半年配額3隻牙　社協盼具彈性：街坊壞8隻牙等年半？

衞生署「社區牙科支援計劃」5月26日推出，計劃規定每個病人每180日可使用服務一次，同時規定每次最多補牙、拔牙3隻。社區組織協會幹事彭鴻昌今（14日）表示，接觸個案中有街坊八隻牙同時壞死，要使用三次服務，即約一年半時間，才可完成處理完壞死牙齒，期望當局可以保留彈性處理。



彭鴻昌又估計，現時合資格接受服務的市民有過百萬人，4萬個名額已較為緊拙，明年醫管局醫療改革實施後，合資格市民會大增，期望當局加大資源，提供更多名額。



衞生署「社區牙科支援計劃」將於5月26日推出。（資料圖片）

77間牙科診所將提供服務 每次以三隻牙齒為限

衞生署「社區牙科支援計劃」將於5月26日推出，計劃共有32間非政府機構參與，18區共77間牙科診所將提供口腔檢查、緩解牙痛藥物、X光檢查、補牙或拔牙服務，每次以三隻牙齒為限。

有街坊八隻牙同時壞死 彭鴻昌問：要使用三次服務即約一年半時間？

彭鴻昌今在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示接觸到有街坊，有八隻牙同時壞死，要使用三次服務，即約一年半時間，才可完成處理完壞死牙齒。他預期，在計劃實施初期，會有不少首次檢查牙齒的市民出現類似情況，期望政府可以保留彈性處理。

社區牙科支援計劃的補牙或拔牙服務，每次以三隻牙齒為限，社區組織協會幹事彭鴻昌擔心，無法應付病人所需。(盧翊銘攝）

計劃預計每年可服務4萬人次，適用於社署長者生活津貼（長生津）的受惠人、社署長者照顧服務券、綜合家居照顧等服務的受助者、獲得醫管局醫療費用減免資格的病人。彭鴻昌估計，乎合三項資格的市民分別有70萬、約20萬、30萬人，即過百萬人，認為四萬個名額較為緊拙。

彭鴻昌另外提到，工作小組在決定名額數目時，仍未知得悉當局決定進行醫療改革，提到明年醫療改革實施後，乎合醫療費用減免資格的市民將增至140萬人，會申請減免的估計亦有70萬，估計日後最少要十萬個名額才足夠，期望政府增撥資源。

計劃未包深層洗牙等牙周病治療 彭鴻昌倡研加強

彭鴻昌又指，計劃目前仍未包括深層洗牙等牙周病清潔等較複雜的治療，認為不少市民經計劃接受服務後，或有此需要，政府亦要思考在這方面如何處理。