Merry Balloon｜20人氣IP氣球巡遊12.28登場　包括小王子、LuLu豬

香港冬日IP角色慶典「⁠Merry Balloon Hong Kong」將於今年11月24日至明年1月4日在西九文化區舉行，匯聚約20個人氣IP角色，包括海洋公園Panda Friends、LuLu豬、Peppa Pig，以及小王子等等。



慶典設三大主題活動，其中大型IP角色輕氣球巡遊「Merry Balloon Parade」將於12月28日舉行，其餘活動則有充氣樂園「Merry Balloon Park」、以及「Merry-Go-Around Town」的「AR氣球遊香港」及「全城集印」。



慶典設三大核心主題活動，包括大型IP角色輕氣球巡遊「Merry Balloon Parade」、充氣樂園「Merry Balloon Park」、以及「Merry-Go-Around Town」的「AR氣球遊香港」及「全城集印」活動。（陳葦慈攝）

香港冬日IP角色慶典「⁠Merry Balloon Hong Kong」將於今年11月24日至明年1月4日登場，匯聚約20個人氣IP角色。（陳葦慈攝）

姆明、Peppa Pig、海綿寶寶等人氣IP角色上場

20個國際及本地人氣IP角色，包括愛心小熊 、CoComelon、加菲貓 、香港重機、LuLu豬、奇先生妙小姐、M&M’S、MOLLY、姆明、海洋公園 Panda Friends、汪汪隊立大功、Peppa Pig、薯蛋頭、燦子、海綿寶寶及小王子。

市民可免費參加「AR氣球遊香港」

慶典設三大核心主題活動，其中「Merry-Go-Around Town」將於2025年11月24日開始，活動分為兩部分，市民可免費參加「AR氣球遊香港」，走訪香港熱點捕捉巨型IP角色氣球AR照片，贏限定角色襟章，及購買Merry Balloon明信片套裝參與「全城集印」。

兩大主題區域門票現已於Klook網站公開發售

充氣樂園 「Merry Balloon Park」由2025年12月6日起至2026年1月4日在西九藝術公園大草坪舉行，設有兩大主題區域，分別是「巨型跳彈區」及「反轉波波池」。門票現已於Klook網站公開發售。

大型IP角色輕氣球巡遊「Merry Balloon Parade」將於12月28日在西九文化區舉行，巡遊隊伍屆時將沿海濱由香港故宮文化博物館遊走至M+，帶領近20個風靡全球及本地的IP角色巨型輕氣球在維港天空下翱翔。