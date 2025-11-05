Merry Balloon｜直擊維港景配海綿寶寶氣球！$168玩齊3大活動

Merry Balloon｜西九文化區藝術公園｜香港氫氣球巡遊｜Merry Balloon Parade｜今個冬天，全城最矚目的節慶活動，香港冬日IP角色慶典「Merry Balloon Hong Kong」即將隆重登場西九文化區藝術公園！活動合適大人小朋友，當中的波波池、7米高巨型充氣聖誕樹、迷宮等，全部都超吸引，包你可以盡情地玩足全日！《香港01》好食玩飛記者率先為大家直擊該活動，想知更多即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

香港Merry Balloon｜門票率先預售！

「Merry Balloon Hong Kong」將於2025年11月24日至2026年1月4日，登陸西九藝術公園大草坪！當中包含三大主題活動，包括香港首個大型IP角色氣球巡禮「Merry Balloon Parade」、巨型夢幻充氣樂園「Merry Balloon Park」以及「AR氣球遊香港」、「全城集郵」活動「Merry-GO-Around Town」。

活動設有「日夜雙場」時段，日間場次較適合親子；晚間場次則配合燈光效果與音樂節奏，適合「大細路」與好友派對！此外，「Merry Balloon Park」更特設「幼童專場」，專為高度120cm或以下之小朋友及其家長而設。

即搶票🎟️$168起暢玩充氣樂園🏰

香港Merry Balloon Park

「Merry Balloon Hong Kong」的第一個必睇位是巨型夢幻充氣樂園「Merry Balloon Park」，場內設有2大主題區域，分別有主打大型充氣裝置的「巨型彈跳床」以及「互動打卡專區」！

香港Merry Balloon Park｜【1】巨型跳彈區

+ 2

「Merry Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園，是主打大型充氣裝置，包括特別為配合活動主題而設的「反轉波波池」，置身其中可感受被大量氣球環抱的夢幻體驗；另設有7米高充氣滑梯、40米長巨型波波競技賽道，玩足全日無難度！

香港Merry Balloon Park｜【2】互動打卡專區

「Merry Balloon Park」的第二個必睇位就是打卡專區！聖誕樹有7米高，不同角度任你影！當中的「互動打卡區」則以7米高巨型充氣聖誕許願樹為亮點，周邊設有色彩繽紛的迷宮，還有多個人氣IP角色大型打卡裝置於不同角落與大家見面！

香港Merry Balloon Parade｜20個IP角色氣球巡遊

第二個必玩活動是香港首個大型人氣角色氣球巡遊「Merry Balloon Parade」，將於2025年12月28日，在西九文化區藝術公園舉行，供市民和遊客免費近距離欣賞！巡遊隊伍屆時，將沿海濱遊走香港故宮文化博物館至M+，帶領近20個全球及本地的人氣IP角色巨型氣球。

IP角色包括Care Bears、LuLu豬、燦子、姆明等，還有經典角色加菲貓、海綿寶寶等，在維港天空下翱翔，巨大的氣球漂浮在空中，營造出可愛又超現實的場景，帶來視覺衝擊，記者認為非常值得前來打卡！

香港Merry-GO-Around Town

第三個必玩點就是「Merry-GO-Around Town」！活動將於11月24日正式啟動，活動既能推廣香港城市景色，又能推廣本地藝術！活動分為2部分，大家可免費參加「AR氣球遊香港」以及購買Merry Balloon明信片套裝參與「全城集郵」。

香港Merry-GO-Around Town｜【1】AR氣球遊香港

由2025年11月24日至2026年1月4日，大家可於指定打卡點，到現場透過手機進入活動網站登記，運用擴增實境（AR）技術捕捉IP角色氣球身影，依照指引拍下IP角色氣球AR照片，即可獲取電子印章。

於指定打卡點，在現場透過手機進入活動網站登記，運用擴增實境（AR）技術捕捉IP角色氣球身影，依照指引拍下IP角色氣球AR照片，即可獲取電子印章。（古嘉瑋 攝）

集齊所有AR照片以及9枚電子印章並回答簡單問題，最具創意答案之參加者，即有機會贏得「Merry Balloon Hong Kong」一套15款的限定角色襟章。得獎名額有限，只得100人，立即參與啦！獲獎名單將於2026年1月10日在「Merry Balloon Hong Kong」官方Facebook專頁及Instagram公布！

集齊所有AR照片以及9枚電子印章並回答簡單問題，最具創意答案之參加者，即有機會贏得「Merry Balloon Hong Kong」一套15款的限定角色襟章。（古嘉瑋 攝）

香港Merry-GO-Around Town｜【2】全城集郵

「Merry Balloon Hong Kong」跟「香港插畫師協會」聯乘合作，邀請多位本地插畫師創作岀一套16張充滿香港特色的明信片。只要走訪9個香港熱點，包括Airside、中環街市、圓方、中環恒生總行、西九龍文化區（共2個熱點）以及天星碼頭（中環、灣仔及尖沙咀3個熱點），集齊8個印章後即可以$68換購「Merry Balloon Hong Kong」一套限定角色襟章及行李吊牌。📮即買明信片玩全城集郵啦🥰

立即搶票🎟️$168起暢玩充氣樂園🏰

「Merry Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園

日期：2025年12月6日至2026年1月4日

時間：上午9時30分至晚上10時40分

地點：西九文化區藝術公園大草坪

費用：$168起



「Merry Balloon Parade」

日期：2025年12月28日

時間：待公布

地點：西九文化區藝術公園

費用：免費



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略