男生廁格留煽動字句　父母承認陪伴左右　官信不危害國安准保釋

18歲男學生涉在今年7月,3度在尖沙咀中港城的男廁廁格上寫下煽動性字句,被控「23條」下的煽動罪及3項摧毀或損壞財產罪。案件在裁判法院提堂時,男學生申請保釋被拒。他今(31日)在高等法院申請保釋,法官李素蘭聽取陳詞後,批准男學生保釋,保釋條件包括提供合共20萬元保釋金、男學生不可進入中港城。此外,男生亦承諾離家外出需父親或母親陪同。被告母親得知兒子獲保釋後,在庭上哭泣。



法官下午下判辭解釋理由,指被告父母承諾會為被告尋求精神科方面的協助,他們亦承諾若被告外出,會陪伴被告左右,故認為批准被告保釋,被告亦不會再作出危害國安的行為。



被告梁佳樂(18歲,報稱暑期兼職文員),被控1項出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪,及3項摧毀或損壞財產罪。

被告梁家樂涉嫌在中港城3樓的男廁內展示煽動的內容。(資料圖片,被告不在圖中/莫家文攝)

控罪指在中港城男廁牆展示煽動內容

控罪指,梁在2025年7月17日至2025年7月21日期間,在香港出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為,在廣東道中港城第3座11樓男廁牆上寫上陳述和公開展示具煽動意圖的內容。3項摧毀或損壞財產罪指梁在7月17至18日及21日,在中港城3座11樓男廁內,無合法辯解而摧毀或損毀屬於中港城物業管理公司的男廁廁格牆壁。

准10萬現金及10萬人事擔保

法官今批准被告保釋,被告需提供10萬元保釋金,被告父親則提供10萬現金人事擔保。此外,被告在保釋期間不可離港、交出旅遊證件、需遵守宵禁令、不可干擾證人、每星期到警署報到兩次和不可進入尖沙咀中港城。

須向控方通報精神狀況求醫報告

此外,法官亦要求被告承諾在保釋期間,需就其精神狀況求醫,辯方需通知控方其求醫進度;被告亦不可發布煽動性言論;被告離家外出,需至少父母其中一人陪同。被告的職業訓練局課程開始後,至少父母其中一人接送被告上下課。被告庭上確認該些條件。

官透露被告警誡下稱憎恨政府

法官下午下頒判辭解釋理據,透露控方案情指,被告涉在廁格內寫上「Liberate Hong Kong,Revolution of Our Times」(光復香港,時代革命)、「Lam Cheng go to die」(林鄭去死)和 「Bomb Lee Ka Chiu to death」(炸死李家超)等。被告被捕後,在警誡下承認寫上該些字句,又稱他極為憎恨特區政府。

辯方指被告受2019年社運影響

控方反對讓被告保釋,指本案證據強烈,被告在警誡下作出招認,又指涉案字句明顯具煽動性。被告方則指,在2019、2020年爆發社會運動,當時出現不少針對政府的負面資訊,被告亦因此受影響。被告方續指,被告在錄影會面顯示,他對某些政府政策不滿,但無意傷害政府官員或參與激烈的行動。被告真正需要的是專業的協助,而非把他收押。

被告父母承諾會陪伴左右

法官認為,被告和其父母已作出承諾,被告會尋求精神科方面的協助。此外,其父母亦承諾若被告外出,會陪伴左右。法官認為,此等讓她信納若批准保釋,被告不再作出危害國安的行為。

被告所涉煽動案件押後至8月19日,在西九龍裁判法院再訊。

案件編號:HCCP 539/2025