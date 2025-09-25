自閉男疫情期間TG發訊息籲殺警　官不信人云亦云下犯案　囚15個月

患自閉症男子在應用程式Telegram群組中發送「隨機殺狗，唯一出路」等訊息，被裁定煽惑他人有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪等3罪成。案件今（25 日）在區域法院判刑，暫委法官崔美霞稱，被告有自閉症譜系障礙及專注力不足等問題。案發時正值疫情期間，被告聲稱要奪取警務人員的性命及以現金獎勵，一旦有人付諸實行，會傷亡慘重，屬案情嚴重，亦不信被告是人云亦云，沒作獨立思考下犯案，判被告入獄15個月。



被告梁凱富（31 歲，無業）被控1項煽惑他人普通襲擊、1項煽惑他人刑事損壞及1項煽惑他人有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪，指他於 2022 年 2 月 17至23日，發煽惑他人襲擊警員及摧毀檢測中心等言論。

被告梁凱富在區域法院被判囚15個月。(黃浩謙攝)

自撰求情信稱以後言行會合規範

暫委法官崔美霞判刑時指出，被告案發時28歲，患有自閉症譜系障礙及專注力不足等問題，須定時覆診及服藥。在他親自撰寫的求情信稱他明白自己有問題，須承擔責任，已有深切反省，以後會確保言行符合社會規範。

官指被告稱要奪警員命案情嚴重

崔官指，事發時政府設立檢測中心，為市民作病毒測試，防止病毒擴散。Telegram是公眾可使用交流及討論的媒體，訊息可快速地流傳。被告期間聲稱要奪取警務人員的性命，屬案情嚴重。

不信沒經思考下犯案

崔官亦指，不接納被告在自閉症或其他病症的影響下犯案，亦不接納其母親指被告案發時受人影響，人云亦云，沒有獨立思考而干犯控罪。

若有人付諸實行後果嚴重

崔官指本案涉及3項罪名，認為案情比相關案例嚴重，且案發時正值疫情，被告鼓勵他人炸毁檢測站及聲稱以現金獎勵，鼓吹使用暴力，一旦有人付諸實行，會傷亡慘重。另外，被告的留言鼓勵人隨機奪去警務人員的性命，暴力程度屬最嚴重。

本案非單一事件

崔官指，本案不屬單一事件，亦沒有實際發生嚴重襲擊，惟案情嚴重，故即使初犯，仍須判處阻嚇式刑罰，遂以10、15及15個月為3罪的量刑起點，在考慮各因素後，部分刑期同期執行，判被告入獄15個月。

被告在2022年2月內發3則訊息

控方案情指，被告的Telegram帳戶名稱為「阮民安老婆」為群組「(自動駕駛）香港人嘅心事台【公海2.0】」的成員。在2022年的2月17、22及23日，發布3則訊息，分別為「全民強檢殺到 你唔打狗 狗就會拖你入新屋嶺被人屌、「邊個去炸一間核酸站 我就俾手足 50 萬」及「隨機殺狗 唯一出路」。

稱因感冒感情用事下作出留言

在同年3月8日，被告在在鯉魚門廣場的巴士站被截停，其後自願提供電話密碼，警員及後作出拘捕。被告在警誡下稱：「個 Telegram 帳號係我嘅，啲 posts 係我出嘅，但可能因為違規俾 Telegram 刪咗，我就唔記得及唔知道。」，並表示當日身體不適及疲累及作感冒，故因感情用事而留言，承認有關留言會引起他人鄙視和反感，亦承認有關留言可能會影響他人的心智、情緒和作為。

案件編號：DCCC126/2023