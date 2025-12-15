環境局批4氫燃料試驗　職訓局申於港專青衣院校設氫能培訓設施

由環境及生態局領導的氫能源跨部門工作小組，今日（15日）原則上同意多4個氫燃料技術試驗項目的申請，其中職業訓練局申請於港專學院青衣院校設立有關氫能的培訓設施；中石化（香港）申請試驗兩輛氫燃料電池商用車，用作日常運送人員和設備。



職業訓練局申請於港專學院青衣院校設立有關氫能的培訓設施。（網上圖片）

環境局指，涉及的項目包括，職業訓練局申請於港專學院青衣院校設立有關氫能的培訓設施；中華煤氣申請於大埔廠房設置供氫設施；國基發展、中華煤氣、志成新能源以及中國海外房屋工程聯合申請在中環的工地利用氫能發電設備，為工地辦公室提供電力；中石化（香港）申請試驗兩輛氫燃料電池商用車，作日常運送人員和設備。

環境局指，收到上述試驗項目的詳細資料後，隨即展開審視工作。在申請人因應政府部門提出的意見，對設計和技術細節進行改進，以確保試驗項目能夠順利和安全進行後，工作小組在今日的會議上，原則上同意該4個項目的申請。至今，工作小組先後審視並原則上同意了32個開展氫能源試驗項目的申請。