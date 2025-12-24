聖誕好去處｜10大活動推介　西九Merry Balloon、中環冬日小鎮

聖誕節假期即將開始，不少港人選擇外遊，也有部份人選擇留港歡渡節日。今年本港繼續有不少大型戶外聖誕打卡裝置，亦有不同主題市集等好去處，讓市民與旅客感受濃厚節日氣氛。《香港01》精選十大香港好去處，下文逐一介紹。



西九藝術公園大草坪設有「Balloon Park」夢幻充氣樂園，由12月16日起至明年1月11日舉行。(資料圖片)

1、Merry Balloon Hong Kong

香港冬日IP角色慶典「Merry Balloon Hong Kong」於本月16日起，至2026年1月4日期間舉行，除了有LuLu豬、Ｍ&M等近20個本地同國際人氣IP角色參與大型氣球巡遊，西九文化區更會舉行巨型夢幻充氣樂園。

Merry Balloon Hong Kong

日期：12月16日至2026年1月4日

地點：西九文化區及指定地點



2、冬日小鎮．中環

由旅發局舉辦的「香港繽紛冬日巡禮」今年移師至中環，首度與置地公司合作，皇后像廣場花園化身「聖誕天地」。場內擺放20米高、相當於6層樓高的巨型聖誕樹，樹上的燈光效果綻放不同的圖案，同場並有28棵迷你聖誕樹，掛滿金、紅、銅三色聖誕裝飾。八幢中環地標外牆晚上亦有「光影匯．中環」光影匯演。

在中環皇后像廣場，設有20米高戶外聖誕樹。（董素琛攝）

3、中港城「車尾箱聖誕市集」

「車尾箱聖誕市集」 展出多部經典車款， 並聯乘本地街頭藝術木藝品牌 Start from Zero，以街頭藝術為主題，以原木搭建攤檔裝潢。場內匯聚超過100個品牌，包括手工藝、節日飾品、及本地人氣特色餐飲。

日期：2025年12月12日至2025年12月31日

2025年12月12日：下午4時至晚上8時

2025年12月13至14日、20至21日、25至28日及31日：下午2時至晚上8時

2025年12月31日：下午5時半至凌晨12時半

地點：尖沙咀廣東道33號中港城海豚池平台花園



4、馬會 x 大館「小心意 • 大眾樂2025」

大館化身成一個大型節日倒數日曆，設有12米高大型戶外聖誕樹、聖誕裝飾，亦有互動遊樂空間以及當代馬戲表演。聖誕樹亮燈當日有本地無伴奏合唱組合 VSing 演出的《音樂禮贊》。

聖誕好去處2025｜馬會 x 大館「小心意 • 大眾樂2025」

日期：2025年12月1日至2026年1月4日 （上午八時至晚上十一時）

地點：大館各處



聖誕好去處2025｜馬會 x 大館「小心意 • 大眾樂2025」（大館官網）

5、 南豐紗廠「Urban Brew Summit咖啡市集」

場內匯聚超過40個本地及海外咖啡及烘焙品牌，包括台南「鬼咖啡」、來自倫敦的「Plot ROASTING」、本地薑代表「My Little Coffee」等。今年更有Coffee Rave咖啡派對，除了現場DJ輪流打碟，更有黑膠唱片播放懷舊中文金曲Canto Pop。

聖誕市集2025｜南豐紗廠「Urban Brew Summit咖啡市集 」

日期：2025年12月5至7日、12至14日 （中午12時至晚上7時）

地點：南豐紗廠六廠一樓



6、8 Degree North x Stranger Things 期間限定店

在《Stranger Things 怪奇物語》第五季上映之際，尖沙咀K11 MUSEA將設有橫跨兩層的期間限定店，除了還原劇集中的兩大世界，更有第五季獨家官方周邊商品以及亞洲首推的寵物主題服飾。

聖誕好去處2025｜ 8 Degree North x Stranger Things 期間限定店

日期：即日起至2026年1月11日（中午10時半至晚上九時）

地點：尖沙咀 K11 MUSEA Sunken Plaza



西九聖誕小鎮假日期間人山人海。(資料圖片)

7、西九聖誕小鎮2025⸺寵物友善聖誕市集

西九海濱化身成「西九聖誕森林」，擺放超過60棵聖誕樹、樹屋與旋轉木馬等裝置，其中一棵聖誕樹更高達12米。此外，「西九聖誕市集」將為寵物友善空間，提供30個餐飲及零售攤位，如著名電台DJ阿正創辦的「咖啡呀唔該」等，亦有聖誕特色手作工作坊及音樂表演。

西九聖誕小鎮2025

日期：2025年12月12日至2026年1月1日

地點：藝術公園海濱東草坪



８、中環街市⸺Old But Gold 復古永續聖誕市集

中環街市 x Old But Gold 復古永續聖誕市集是全港大型的復古市集之一，橫跨三層，每層設有不同主題區域，呈獻多個復古打卡位及歐式市集攤檔，包括本地古著品牌美華氏、歐美二手時裝店鋪 Asian Angel、電影戲服Light2Up、韓國人氣品牌 grrrr.official等。

中環街市 x Old But Gold 復古永續聖誕市集

日期：2025年12月13日至2026年1月1日

地點：中環街市二樓



9、「藥師少女的獨語展」海外巡迴展

香港的「藥師少女的獨語展」是日本以外全球首個海外展覽地點，場內不單有多個立體場景，更特別展示作者及聲優們的親筆簽名色紙、首次於海外公開的複製原畫及分鏡稿，並同步呈現美術設定與動畫製作資料等。

聖誕好去處2025｜藥師少女的獨語展」海外巡迴展

日期：2025年11月22日至2026年1月11日

地點：亞皆老街48號旺角創興廣場 INCUBASE Arena B2/F



10、THE GUNDAM BASE香港首間旗艦店

THE GUNDAM BASE本月20日已經開放，店内設有1:2「神高達」半身立像，連底座高度達8米，出售超過100款高達模型及主題精品，包括3款限定版。開業初期採取登記預約形式，透過The Twins Rewards手機應用程式登記，每次逗留時限最多1小時。

THE GUNDAM BASE香港首間旗艦店

開放時間：早上11時至晚上8時

地點：啟德沐翠街12號雙子匯2期8樓803（需透過應用程式預約）



11、AIA友邦嘉年華

今年「友邦嘉年華」更帶來超過30款驚險刺激的機動遊戲及遊樂設施、全新及經典的打卡熱點，更有冬日世界雜技團The Winter World Circus

AIA友邦嘉年華

活動日期：2025年12月22日至2026年3月1日

開放時間：非高峰時段:正午12時 - 晚上10時；高峰時段及普通時段:上午11時 - 晚上11時

不對外開放日子：2026年1月9日及1月16日

活動地點：中環龍和道9號 中環海濱活動空間

