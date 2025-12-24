聖誕好去處｜10大活動推介 西九Merry Balloon、中環冬日小鎮
聖誕節假期即將開始，不少港人選擇外遊，也有部份人選擇留港歡渡節日。今年本港繼續有不少大型戶外聖誕打卡裝置，亦有不同主題市集等好去處，讓市民與旅客感受濃厚節日氣氛。《香港01》精選十大香港好去處，下文逐一介紹。
1、Merry Balloon Hong Kong
香港冬日IP角色慶典「Merry Balloon Hong Kong」於本月16日起，至2026年1月4日期間舉行，除了有LuLu豬、Ｍ&M等近20個本地同國際人氣IP角色參與大型氣球巡遊，西九文化區更會舉行巨型夢幻充氣樂園。
Merry Balloon Hong Kong
日期：12月16日至2026年1月4日
地點：西九文化區及指定地點
2、冬日小鎮．中環
由旅發局舉辦的「香港繽紛冬日巡禮」今年移師至中環，首度與置地公司合作，皇后像廣場花園化身「聖誕天地」。場內擺放20米高、相當於6層樓高的巨型聖誕樹，樹上的燈光效果綻放不同的圖案，同場並有28棵迷你聖誕樹，掛滿金、紅、銅三色聖誕裝飾。八幢中環地標外牆晚上亦有「光影匯．中環」光影匯演。
3、中港城「車尾箱聖誕市集」
「車尾箱聖誕市集」 展出多部經典車款， 並聯乘本地街頭藝術木藝品牌 Start from Zero，以街頭藝術為主題，以原木搭建攤檔裝潢。場內匯聚超過100個品牌，包括手工藝、節日飾品、及本地人氣特色餐飲。
日期：2025年12月12日至2025年12月31日
2025年12月12日：下午4時至晚上8時
2025年12月13至14日、20至21日、25至28日及31日：下午2時至晚上8時
2025年12月31日：下午5時半至凌晨12時半
地點：尖沙咀廣東道33號中港城海豚池平台花園
4、馬會 x 大館「小心意 • 大眾樂2025」
大館化身成一個大型節日倒數日曆，設有12米高大型戶外聖誕樹、聖誕裝飾，亦有互動遊樂空間以及當代馬戲表演。聖誕樹亮燈當日有本地無伴奏合唱組合 VSing 演出的《音樂禮贊》。
聖誕好去處2025｜馬會 x 大館「小心意 • 大眾樂2025」
日期：2025年12月1日至2026年1月4日 （上午八時至晚上十一時）
地點：大館各處
5、 南豐紗廠「Urban Brew Summit咖啡市集」
場內匯聚超過40個本地及海外咖啡及烘焙品牌，包括台南「鬼咖啡」、來自倫敦的「Plot ROASTING」、本地薑代表「My Little Coffee」等。今年更有Coffee Rave咖啡派對，除了現場DJ輪流打碟，更有黑膠唱片播放懷舊中文金曲Canto Pop。
聖誕市集2025｜南豐紗廠「Urban Brew Summit咖啡市集 」
日期：2025年12月5至7日、12至14日 （中午12時至晚上7時）
地點：南豐紗廠六廠一樓
6、8 Degree North x Stranger Things 期間限定店
在《Stranger Things 怪奇物語》第五季上映之際，尖沙咀K11 MUSEA將設有橫跨兩層的期間限定店，除了還原劇集中的兩大世界，更有第五季獨家官方周邊商品以及亞洲首推的寵物主題服飾。
聖誕好去處2025｜ 8 Degree North x Stranger Things 期間限定店
日期：即日起至2026年1月11日（中午10時半至晚上九時）
地點：尖沙咀 K11 MUSEA Sunken Plaza
7、西九聖誕小鎮2025⸺寵物友善聖誕市集
西九海濱化身成「西九聖誕森林」，擺放超過60棵聖誕樹、樹屋與旋轉木馬等裝置，其中一棵聖誕樹更高達12米。此外，「西九聖誕市集」將為寵物友善空間，提供30個餐飲及零售攤位，如著名電台DJ阿正創辦的「咖啡呀唔該」等，亦有聖誕特色手作工作坊及音樂表演。
西九聖誕小鎮2025
日期：2025年12月12日至2026年1月1日
地點：藝術公園海濱東草坪
８、中環街市⸺Old But Gold 復古永續聖誕市集
中環街市 x Old But Gold 復古永續聖誕市集是全港大型的復古市集之一，橫跨三層，每層設有不同主題區域，呈獻多個復古打卡位及歐式市集攤檔，包括本地古著品牌美華氏、歐美二手時裝店鋪 Asian Angel、電影戲服Light2Up、韓國人氣品牌 grrrr.official等。
中環街市 x Old But Gold 復古永續聖誕市集
日期：2025年12月13日至2026年1月1日
地點：中環街市二樓
9、「藥師少女的獨語展」海外巡迴展
香港的「藥師少女的獨語展」是日本以外全球首個海外展覽地點，場內不單有多個立體場景，更特別展示作者及聲優們的親筆簽名色紙、首次於海外公開的複製原畫及分鏡稿，並同步呈現美術設定與動畫製作資料等。
聖誕好去處2025｜藥師少女的獨語展」海外巡迴展
日期：2025年11月22日至2026年1月11日
地點：亞皆老街48號旺角創興廣場 INCUBASE Arena B2/F
10、THE GUNDAM BASE香港首間旗艦店
THE GUNDAM BASE本月20日已經開放，店内設有1:2「神高達」半身立像，連底座高度達8米，出售超過100款高達模型及主題精品，包括3款限定版。開業初期採取登記預約形式，透過The Twins Rewards手機應用程式登記，每次逗留時限最多1小時。
THE GUNDAM BASE香港首間旗艦店
開放時間：早上11時至晚上8時
地點：啟德沐翠街12號雙子匯2期8樓803（需透過應用程式預約）
11、AIA友邦嘉年華
今年「友邦嘉年華」更帶來超過30款驚險刺激的機動遊戲及遊樂設施、全新及經典的打卡熱點，更有冬日世界雜技團The Winter World Circus
AIA友邦嘉年華
活動日期：2025年12月22日至2026年3月1日
開放時間：非高峰時段:正午12時 - 晚上10時；高峰時段及普通時段:上午11時 - 晚上11時
不對外開放日子：2026年1月9日及1月16日
活動地點：中環龍和道9號 中環海濱活動空間