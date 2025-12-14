聖誕節｜周六16萬内地客訪港創十一後新高　深圳旅客：港氣氛濃厚

聖誕將至，不少地方紛紛設置打卡裝置，吸引旅客來港。旅發局在環皇后像廣場花園的「冬日小鎮．中環」，今日（14日）下午人流洶湧，有首度來港過聖誕的深圳旅客指，香港的節日氣氛較内地濃厚，「深圳就是逛街的話，沒有那麼多聖誕樹，但是這邊隨處可見。」



入境處數據顯示，昨日星期六（13日）有16.1萬内地旅客來港，為繼今年十一黃金周後，最多内地旅客入境的周六。



聖誕將至，位於皇后像廣場花園化身成聖誕天地，豎立起20米高的巨型聖誕樹，吸引不少人前往打卡。（洪芷菁攝）

聖誕將至，位於皇后像廣場花園化身成聖誕天地，豎立起20米高的巨型聖誕樹及展示各樣節日裝飾。今日（14日）下午，不少市民及旅客一家大小前往打卡，現場人流洶湧。

根據入境處數據，昨日來港的内地旅客達161,326人次，按周多約1,411人次，比11月15日的160,615人次多約500人次，為繼十一黃金周假期後，入境人次最多的周末。

深圳旅客劉小姐表示，這邊的聖誕氛圍比深圳濃郁，「深圳就是逛街的話，沒有那麼多聖誕樹，但是這邊隨處可見。」（洪芷菁攝）

第一次來香港感受聖誕氣氛的深圳旅客劉小姐表示，這邊的聖誕氛圍比深圳濃郁，「深圳就是逛街的話，沒有那麼多聖誕樹，但是這邊隨處可見。」她表示，在現場逗留了半小時，認為氛圍熱烈，「到處都是人」。她續指，今日到了尖沙咀、堅尼地城等逛逛，主要交通及飲食，大約人均200元。

一家四口來港的深圳旅客羅小姐表示，從小紅書上查到這個打卡點，認為聖誕樹的設計很不錯，現場很有聖誕氣氛。（洪芷菁攝）

一家四口來港的深圳旅客羅小姐表示，從小紅書上查到這個打卡點，認為聖誕樹的設計很不錯，現場很有聖誕氣氛。她續指往年都會來香港感受聖誕氣氛，「氣氛好一點，設計漂亮，裝飾漂亮。」除了聖誕樹打卡，她表示亦乘搭了摩天輪。