勞工處招聘會將軍澳周四起辦兩場 即睇優質職位、月薪、學歷要求
撰文：洪戩昊
出版：更新：
勞工處周四（18日）及周五（19日）在將軍澳康城社區會堂舉行職途新一頁招聘會，勞工處形容職途新一頁招聘會提供約一千九百個優質職位空缺，兩日招聘會共有超過40間機構參加，求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。招聘會費用全免，相關詳情、優質職位空缺種類、月薪、學歷要求等一文看清。
勞工處招聘會2025最新招聘會幾時舉行？
．2025年12月18日及19日
勞工處招聘會2025/職途新一頁招聘會哪處舉行？
．將軍澳日出康城首都康城社區會堂
勞工處招聘會2025收費嗎？
．費用全免
職途新一頁招聘會開放時間為何？
．上午十一時至下午五時三十分。每日截止入場時間為下午五時。
勞工處招聘會2025/職途新一頁招聘會有什麼職位空缺？
．提供約1,900個不同行業的職位空缺
．逾1,400個來自飲食業、零售業、運輸業及物業管理業
．職位類別相當廣泛，包括當值工程師、餐廳經理、咖啡師、門市營業主任、工程技術員、項目統籌員、航機交接統籌員、院舍護理員、物理治療助理、行李貨運裝卸員、收銀員、售貨員、侍應、廚師、助理人力資源主任、客戶服務主任、物業主任、文員、清潔員、的士司機和保安員
勞工處招聘會2025/職途新一頁招聘會職位空缺是全職嗎？
．約86%為全職空缺
職途新一頁招聘會職位月薪幾多？有學歷及工作經驗要求？
．招聘會約86%為全職空缺，大部份月薪介乎12,000元至24,000元。約95%的職位空缺學歷要求為中六或以下，約54%的職位空缺無需相關工作經驗。
求職人士如欲進一步了解空缺詳情，可瀏覽勞工處的互動就業服務網站。
