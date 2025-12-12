食環署招聘環境滋擾調查員！月薪$22,440副學士＋零經驗都可申請

沒有太多工作經驗，甚至沒有學位的同學仔或職場小薯，可能擔心難揾到份薪優糧準的工作，不過政府偶爾也要有些筍工推介。像今日食物環境衞生署就在公務員事務局釋出一份筍工「環境滋擾調查員」，雖然非公務員約，但入職要求不高，副學士零經驗都可以申請，而且月薪有 $22,440，主要負責就環境衞生／蟲鼠滋擾等問題進行視察調查，想揾工的朋友可以留意下。



食環署網頁圖片

日本拉麵店禁忌大公開 食麵要跟「黃金次序」1舉動隨時畀老闆鬧

食物環境衞生署-環境滋擾調查員

月薪 $22,440

截止日期 :22/12/2025 23:59:00

綠帽男曝做便宜老豆經歷 1場濕疹揭老婆謊言！結局反轉惹哭全網

入職條件:

(a) (i) 持有香港任何一所大專院校所頒授的高級文憑／副學士，或具同等學歷；或

(ii) 持有香港任何一所大專院校所頒授的工程學證書／高級證書／文憑，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考的中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

(c) 能書寫中、英文及以中、英文溝通；及

(d) 能單獨執行戶外工作。

港人大阪心齋橋慘中美人計！2杯啤酒索價6萬円 警方竟然咁處理！

註:

(1) 政府在聘任時，2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙)E級成績，在行政上會被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第2級成績；

(2) 申請人須在申請表格內詳述工作經驗；及

(3) 資料不全的申請表格將不會獲得進一步處理。

職責:

(a) 調查和處理滲水／冷氣機滴水投訴及其他有關環境衞生／蟲鼠滋擾的投訴、提交調查報告和建議跟進行動；

(b) 就環境衞生／蟲鼠滋擾等問題進行視察及調查；

(c) 履行執法職務；

(d) 就法律訴訟給予證人口供，並就不認罪個案上庭作證；

(e) 協助執行有關消除環境衞生問題／蟲鼠滋擾的特別行動／活動，及協助籌辦衞生教育活動；

(f) 協助衞生督察職系人員及其他指定職員／人士執行其他有關公共及環境衞生工作；及

(g) 執行上級人員指派的任何其他職務。

[註：

(1) 每周須工作45小時（不包括用膳時間）；須輪班及／或不定時工作；及被派到偏遠地區工作；及

(2) 在當值時或須穿著由部門提供的工作服。]

聘用條款:

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款受聘，聘用期不多於12個月。部門有絕對的酌情權決定續約與否，並視乎部門的運作需要及員工之工作表現和品行而定。

港爸連環情緒勒索逼回港 移英女兒1招回擊「養兒防老」惹議

福利:

在適當情況下，受聘人可享有非星期日的指明公眾假期(或另定假日)及《僱傭條例》規定而又適用的休息日、法定假期(或代替假日)、年假、產假／侍產假及疾病津貼。

約滿酬金(只適用於合約期為12個月的受聘人)：在合約圓滿結束時，受聘人如在合約期內工作表現和行為持續良好，可獲發約滿酬金。該筆酬金加上政府按《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強制性公積金計劃所提供的供款，會相等於受聘人在合約期內所得底薪總額的10%。

申請手續:

互聯網 Ｖ

郵寄 Ｖ

(a)申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須於截止申請日期或之前，把填妥的申請表格送交香港金鐘道66號金鐘道政府合署44樓食物環境衞生署聘用組(第3小組)。

(c)信封面請註明「申請環境滋擾調查員職位」。

(d)申請人亦可透過公務員事務局的網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人均須在申請表格上列明有關學歷及就業紀錄，連同職銜及詳細職責說明。

(e)所有申請人(不論曾在網上遞交申請或以郵寄方式遞交申請)必須在2025年12月31日或之前，以郵寄方式把所有正式證書和修業成績表的副本送交上述聯絡地址，以證明在申請表格上所填報的學歷(包括載有中國語文科及英國語文科成績的證書和修業成績表的副本)，遞交證明文件日期以信封上郵戳所示為準。

(e)申請人如曾在網上遞交申請，必須在信封面及所有證書和修業成績表的副本上註明「網上申請編號」。