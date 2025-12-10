醫管局激罕請殮房服務員　零經驗+識廣東話月薪達28K　附入職詳情

殮房工作不是人人都適合，而且要入行也不容易，因為好少招聘。不過近日醫管局罕有招聘殮房服務員，而且起薪點有25K，薪酬吸引 。入職條件不高，並沒有特別的學歷或工作經驗要求，反而最重要是個性樂觀及成熟。有興趣加入醫管局的朋友可以留意。



新界東醫院聯網—殮房服務員 (參考編號: NTE2512005)

月薪 $25,269起

截止日期：2025年12月18日

入職要求

1. 能書寫中文，講流利粵語及明白簡單英文；

2. 個性樂觀及成熟，有興趣在醫院環境內為病人工作。

申請人若具備以下條件可獲優先考慮 ：

1. 完成中三或以上學歷；

2. 懂得基本電腦應用；

3. 具有良好溝通技巧；

4. 能適應在殮房環境內工作；

5. 擁有相關之工作經驗。

職責：

1. 負責殮房及告別室之一切清潔工作；

2. 接收屍體、核對及處理屍體的資料；

3. 負責搬運及貯藏殮房內之屍體，並安排死者家屬辨認及移離屍體；

4. 協助病理學部醫生進行解剖屍體工作；

5. 預備病理學部醫生剖驗屍體之前及剖驗屍體後之一切工作；

6. 整理及保養殮房的有關設施及用具；

7. 執行由上級指派的其他職務。

備註 ：

1. 請參考 https://www.ha.org.hk/haho/ho/hrd_jv/NotestoApplicants.pdf 之申請者須知。

2. 須二十四小時輪班。

3. 受聘人在當值時須穿著制服及配帶對講機耳線執勤。

薪酬

每月港幣25,269元至28,492元。 (醫管局一般薪級表第八點至第十點) 已包括每月津貼。

聘用條款

完成合約後並工作表現良好之合約員工，最高可獲合約期內每月底薪總額15%( 減去醫管局就你向強積金計劃所作出的強制性供款 ) 為約滿酬金。

申請方法

1. 填妥醫院管理局職位申請表HA(G)13/ HA(G)13A，註明申請職位及職位參考編號，及提供有關證明文件副本，於截止日期前送交

沙田馬鞍山亞公角街29號沙田醫院D座一樓新界東醫院聯網人力資源部（鄭小姐收）；

或

2. 透過網上系統登入並填妥及遞交網上申請表。

如有任何查詢，請致電3505 4385。