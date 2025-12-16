贍養費｜27%曾離婚或分居婦女指配偶無能力支付　比率8年增近一倍

政府統計處今日（16日）出版《主題性住戶統計調查第83號報告書》。調查發現，2024年有約43.2萬名16歲及以上人士曾經離婚或分居，佔該群體的6.9%。



當中有約34.5萬、近8成人既無申請也不打算申請贍養令，大部分人均認為「沒有需要」。在當中的離婚女子當中，有26.9%解釋因前配偶沒有能力支付贍養費，而沒有作出申請，比率較2016年同一調查多約一倍（14.2%）；有4.8％離婚女子稱自己經濟環境較前配偶好，故也沒有申請，比率同樣較2016年增一倍（2.2%）。



本港43萬16歲或以上人曾經離婚或分居

政府統計處在去年4月至8月期間進行一向有關贍養令的調查，抽樣訪問約10,100個住戶內的目標訪問對象，以代表本港人口的情況。調查發現2024年有432,300名16歲及以上人士曾經離婚或分居，佔該群體的6.9%。男女分別佔16.5萬及16.86萬人。

2024年的432 300名曾經離婚／分居人士中，83 500人（19.3%）已向法庭申請贍養令，而4 300人（1.0%）打算申請。與2016年的情況相似，大部分曾經離婚／分居人士既無申請也不打算申請贍養令。

八成曾離婚或分居人士無申請贍養令

在這些曾經離婚或分居人士中，有79.7%、即344,500人既無申請也不打算申請贍養令，相比2016年的及82.6%稍微下降。當中約1.1萬人已與前配偶有贍養費協議收取贍養費；其餘約33.4萬人中，最多人認為「沒有需要」申請。

2.6%曾離婚或分居男士認為女方無能力支付贍養費

47.2％曾經離婚或分居男市民表示沒有需要申請贍養令，比2016年跌5.7個百分點；14.2％表示雙方同意不需要提供贍養費予對方，下跌4個百分點；4.5％認為經濟環境較前配偶好，但因2016年的抽樣誤差相對較大，故這項未能比擬。

在2024年的調查中，有2.6%認為前配偶沒有能力支付贍養費，比2016年減少0.6個百分點。

26.9%曾經離婚或分居女士指男方無力付贍養費

在曾經離婚或分居女市民中，41.2％沒有需要申請贍養令，比2016年減少18.7個百分點，跌幅明顯；26.9%表示因前配偶沒有能力支付贍養費而無申請，比2016年調查時佔14.2%，高出近一倍（12.7個百分點），同時有15.5％認為前配偶不會支付贍養費，比2016年多出6個百分點，這兩項升幅明顯。

15.7％稱雙方同意不需要提供贍養費予對方，升1.4個百分點；有4.8％表示經濟環境較前配偶好，較2016年的2.2%增一倍。

調查又發現，與2016年比較，2024年有申請及成功獲取贍養令的人數及所佔比例均有明顯增長，由2016年的50,500人及86.6%，增加至2024年的77,900人及93.3%。

政府統計處指，由於部分目標受訪者可能不願意透露他們曾經離婚或分居，因此相關數目可能被低估。