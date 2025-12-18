亞博館獲權威機構頒發可持續發展認證　亞太區首個獲同一資格場館

機場亞洲國際博覽館獲國際活動業權威機構「A Greener Future」（AGF）頒發可持續發展認證，與國際頂尖場館並列，成為亞太區首個獲此全球認可資格的場館。亞博館表示，是次認證肯定了其在推動可持續發展方面的積極進展與成果，亦展現了場館積極打造更綠色博覽體驗的決心與努力。



亞洲國際博覽館成為亞太區首個獲「A Greener Future」認證場館。（亞博館提供圖片）

亞博館表示，AGF認證由全球數以百計專業活動管理團隊、供應商及可持續發展專家集思廣益而成，以嚴謹而具公信力見稱，18年間已成為全球活動業界最具影響力的可持續發展標準之一。

今年全球僅9個場館獲得認證，亞博館與國際頂尖場館並列，包括比利時 Ancienne Belgique、英國倫敦 ABBA Voyage、曼徹斯特 Co‑op Live 及利物浦 M&S Bank Arena。頒獎儀式將於明年2月24日假倫敦舉行，並於業界年度盛事 Green Events & Innovations（GEI18）會議暨國際音樂會議（ILMC）中進行。

亞洲國際博覽館自主研發智能工具及系統以提升營運效率。（亞博館提供圖片）

場館天台安裝的太陽能板以可再生能源支援部份營運需要（亞博館提供圖片）

AGF認證以多重嚴格標準進行全面審核，包括詳細評估、視察場館設施及服務、數據審核等，涵蓋11個主要範疇，包括環境保護、社區參與、交通管理、餐飲供應、能源效益、水資源管理、廢物管理、多元共融、管治及其他相關範疇。

亞博館表示，持續透過設施升級及引入多元盛事，進一步鞏固香港「盛事之都」地位。

亞博館行政總裁陳芳盈表示，非常高興成為亞太區首個榮獲AGF國際認證的場館。她指此項殊榮充分體現亞博館實踐可持續發展的承擔，亦為香港及區內活動業界樹立更高標準。「我們將繼續推動創新與協作，與業界攜手邁向更具韌性、負責任與前瞻性的活動生態圈。」

亞博館將工人及承包商的登記流程數碼化。（亞博館提供圖片）

亞博館已實施多項節能措施。（亞博館提供圖片）

亞博館於建築及設施設計方面着手，善用日間採光。（亞博館提供圖片）

亞博館早前投資10億元推行大規模翻新與設施升級。為應對展覽、會議、演唱會及體育賽事對能源的龐大需求，場館採用更高效能的水冷系統，結合人工智能平台與智能空調系統進行實時調節，顯著提升能源效益。

亞博館同時將主要活動管理流程數碼化，並自主研發智能工具以提升營運效率，降低資源消耗；在企業社會責任方面，亞博館積極加強社區連結、推動教育合作及共融項目，持續創造長遠社會價值。

亞博館表示，未來將繼續以身作則，與區內場館及業界攜手推動可持續發展，為主辦單位與訪客提供更高效、低碳、國際級的博覽體驗。

亞博館把企業社會責任融入日常營運中，並積極加強社區連結。（亞博館提供圖片）