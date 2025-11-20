國際展覽業協會年會時隔25年重臨香港　亞博館以點心廣東麻雀招待

全球展覽業年度盛事——第92屆國際展覽業協會（UFI）全球年會於11月19日假亞洲國際博覽館揭幕，時隔25年重臨香港。亞博指不僅標誌着香港作為國際會展樞紐地位獲全球業界認可，更為粵港澳大灣區的會展經濟發展注入新動力。



今年全球年會以「共塑未來」為主題，為期四日的議程（11月19日至22日）匯聚來自全球50多個國家和地區，逾600位展覽業決策者齊聚一堂，除有來自大中華、歐、美、中東及亞太地區代表，今屆更吸引來自南美、非洲及東歐等地翹楚，共同探討行業創新與合作機遇。



第92屆UFI全球年會於11月19日假亞洲國際博覽館揭幕。來自全球50多個國家和地區，逾600位展覽業決策者聚首亞博館。(亞博提供圖片)

為讓與會者更深入感受香港獨有的城市吸引力，亞博館將是次國際會議與本地文化創意無縫結合，打造有別於傳統模式的多元博覽體驗。館方表示，今次以「餐飲美饌、文化傳承、藝術創意」三大元素為主軸，將港式點心、紅白藍文化、廣東麻雀體驗及本地藝術設計等特色元素融入議程，不僅展現香港豐富多元的文化底蘊，更讓與會代表在輕鬆氛圍中作商務交流，為盛事賦予更深層次的感染力。

亞博館表示，本屆年會亮點之一的東道主環節，以「搶佔發展先機：釋放大灣區無限機遇」為主題，匯聚來自香港、澳門、珠海等大灣區重點城市的業界領袖、場館營運者及專家，分享合作經驗與成功案例，向全球會展業界展示大灣區的龐大發展潛力。

第92屆UFI全球年會於11月19日假亞洲國際博覽館揭幕。(亞博提供圖片)

開幕典禮於11月20日舉行，財政司司長陳茂波在致辭時表示，展覽的核心在於建立商業聯繫，是次年會選擇在亞洲國際博覽館舉行，充分顯示國際業界對建立聯繫的重視。他續指，香港國際機場是通往中國內地、亞洲乃至全球各地的門戶，每日有超過1,100班航班往返全球200多個目的地，香港一直以來擔當着「超級聯繫人」的角色，在「一國兩制」下有便捷乃至優先進入內地市場之利，同時亦保持作為國際貿易、商業及金融中心的獨特優勢。

第92屆UFI全球年會於11月19日假亞洲國際博覽館揭幕。場內設有多個分區，除不同論壇以外，展覽區更展示業界最新研發的科技及嶄新服務。(亞博提供圖片)

機場管理局主席林天福致辭時表示，亞博館不單毗鄰香港國際機場，亦擁有座落港珠澳大橋橋頭堡位置的優勢，是各國企業進軍大灣區市場的理想平台。他表示，展望未來，亞博館正全力推進走在時代尖端的二期發展，包括容納二萬人的新場館及更多會議展覽設施，讓亞博館具備更優越條件吸引世界級表演節目以及大型展覽、會議活動落戶

第92屆UFI全球年會於11月19日假亞洲國際博覽館揭幕。透過即席點心製作表演，向來自世界各地的與會者展現香港作為美食天堂的獨特飲食文化。(亞博提供圖片)

旅發局主席林建岳表示，闊別25載的UFI全球年會今年重返香港舉行，更欣逢UFI成立百年慶典，感到非常興奮，盛會正好彰顯香港作為「國際會展之都」的地位，意義非凡。他指香港坐擁友善的營商政策、世界級的基建、高水平的專業服務，以及聯通大灣區的獨特機遇，勢將持續吸引更多亞太區內的大型國際商業活動來港舉行。