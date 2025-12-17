24/7 Fitness馬鞍山分店閉路電視拍到男廁　私隱署勸喻批欠敏感度

私隱專員公署本年7月接獲一名健身中心會員的投訴，據悉涉及24/7 Fitness馬鞍山欣安邨分店。投訴人指男洗手間附近安裝一個閉路電視鏡頭，對如廁時會否被攝錄感到不安及憂慮。公署在調查發現，鏡頭所處位置及角度可攝錄到男洗手間內如廁空間的影像，不過鏡頭當時仍處於安裝及系統測試階段，未有收集任何影像。



私隱專員認為健身中心若非接獲會員的查詢，相信將正式啟動相閉路電視鏡頭的錄影及錄音功能，批評保障私隱敏感度不足，發出勸喻信。



24/7 Fitness馬鞍山欣安邨分店男洗手間向外拍攝，可見閉路電視鏡頭處於公共通道入口，可以拍攝到男廁內情況。（私隱專員公署提供）

連鎖健身中心24/7 Fitness馬鞍山欣安邨分店被指在男洗手間附近安裝一個閉路電視鏡頭。（資料圖片/廖雁雄攝）

健身會員擔心閉路電視鏡頭拍攝如廁畫面

私隱專員公署在7月16日接獲一名身中心會員的投訴，指該健身中心的馬鞍山新分店男洗手間附近安裝了一個閉路電視鏡頭，憂慮如廁時會被攝錄，並對此事感到不安。據了解，涉及24/7 Fitness馬鞍山欣安邨分店。公署在7月18日派員前往該分店作出實地視察，並就事件共進行了3次查詢等。

經私隱專員公署介人後，該分店在男洗手間裝上木門以完全遮蔽如廁空間，以及將閉路電視鏡頭轉而安裝至男洗手間門外的天花位置。（私隱專員公署提供）

男洗手間沒木門 健身中心解釋安裝錯誤

該分店的男洗手間區域有一條公共通道通向一共3個男洗手間，健身中心表示正式對外營運前約一星期，工程承辦商原定在男洗手間門口安裝木門，卻錯誤地安裝在男洗手間區域外的公共通道入口，令男洗手間當時沒有木門。

健身中心收投訴後翌日移除鏡頭及掛上黑布簾

公署表示若啟動錄影功能，鏡頭將可攝錄到男洗手間內如廁空間。健身中心確認鏡頭當時仍處於安裝及系統測試階段，未有啟動錄影及錄音功能，亦沒有收集任何影像。中心收到會員查詢後翌日，已移除鏡頭及在男洗手間門口掛上黑布簾遮擋，作為過渡性安排。

私隱專員公署派員到該分店進行實地視察，發現男洗手間區域有一條公共通道通向一共三個男洗手間，相關男洗手間門口的位置掛上黑布簾遮擋。（私隱專員公署提供）

私隱專員公署要求健身中心分店在男洗手間裝上木門以完全遮蔽內部空間；拆除在公共通道入口錯誤安裝的大門，並在三個男洗手間門外分別張貼男洗手間的標誌；及將閉路電視鏡頭轉而安裝至相關男洗手間門外的天花位置，以確保其錄影範圍不會涵蓋三個洗手間的任何內部空間。

私隱專員鍾麗玲（左）指，機構應避免在不公平的情況下使用閉路電視收集個人資料，例如不應在個人對私隱有合理期望的地點（如更衣室或洗手間）安裝閉路電視進行 錄影。（歐陽德浩攝）

安裝相關鏡頭前，未有顧及會員對身處私密空間時合理私隱期望，亦無因應會員期望，而評估安裝相關鏡頭的位置、角度及合適性，亦對保障會員個人資料私隱敏感度不足。中心若非接獲會員的查詢，我相信相關鏡頭會在稍後時間，即中心營運後，啟動錄影及錄音功能。 私隱專員鍾麗玲

雖然事發時鏡頭尚未啟動而不涉及收集「個人資料」，私隱專員仍就此向該中心發出勸喻信，提醒該中心安裝閉路電視鏡頭時須注意《私隱條例》。