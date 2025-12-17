講師指學生無能力合格　但給他4萬可改為合格　認收受利益囚8月

香港高等教育科技學院（THEi）一名兼任講師，涉指學生將不會得到合格成績，惟之後又向學生稱，若學生肯付他4萬元，便可把不合格成績改成合格，又向該學生指他沒有能力合格，無需再努力。該講師向學生收取其中2萬元後被廉署拘捕。他早前承認1項代理人接受利益罪，案件今（17日）於東區裁判法院判刑，主任裁判官張志偉稱，被告為謀私利，讓未合格的學生得到合格學歷，即把明知未乎資格的人送出社會成為註冊的工程師，並處心積慮遊說學生付款，判被告入獄8個月。被告申請保釋等候上訴被拒。



被告吳瑞庭（68歲）被控1項代理人接受利益罪，控罪指被告於2024年12月10日，收取一名學生2萬元，以確保該學生畢業專題研習中獲得合格成績。

被告吳瑞庭在東區法院被判入獄8個月。(資料圖片)

被告吳瑞庭案發時在香港高等教育科技學院（THEi）任兼任講師。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

被告在香港高等教育科技學院兼任講師

案情指，香港高等教育科技學院（THEi）是職業訓線局轄下的自資院校，提供學士學位課程，包括土木工程（榮譽）工學士課程。被告自2019年起任兼任講師，負責指導該課程學生的畢業專題研習。

向賴同學稱其成績將會不合格

在2024年9月，被告被指派負責指導一名賴姓學生的研習，他亦是該份作業的唯一評審人員。在第一學期，賴需要完成一篇論文，包括兩篇反思日誌及中期報告。同年11月1日，賴應向被告提交第一篇反思日誌，但賴誤把中期報告提交，令被告不滿，被告揚言賴的日誌及論文都不會獲得合格成績。被告其後向賴展示一份評分表，顯示其反思日誌不合格，強調賴的論文亦不會合格。

翌日約見賴稱付4萬可換取合格

被告翌日致電約見賴，並向賴稱付4萬可換取合格。經協商後賴同意支付3萬元，被告將其成績改為合格。

指賴沒能力取好成績不必再努力

同12月6日，被告再致電賴，承諾若他遵守協議，可在總成績給他B+。幾天後，二人再會面，被告承諾他會在下學期的另一課程給賴A級，更表示賴沒有取得好成績的能力，不必再努力，只要遵守協議即可。

給賴一疊報紙放現金

被告要求賴準備2萬元，並於同月10日交給他。其後他們在太古城會面，被告把一疊報紙交給賴，讓他把現金包裹在內，再跟他離開。賴照做後，在出口附近把現金交給被告，過程被閉路電視拍下。

被告收款後遭廉署人員拘捕

被告在會面結束後被廉署拘捕，廉署人員在他身上搜出現金及載有評分表的USB。被告警誡下承認向賴索取4萬元，並收受了2萬元，以換取賴在專題研習取得合格成績。

被告求情年事已高所餘日子不多

辯方求情指，明白賄賂罪行會對大學、學府，甚至師生家長造成影響，帶來負面看法，惟被告已快70歲，經常覺得自己餘下日子不多，只想與家人共渡晚年，亦不再計較收入，如學校有需要，可把已收取的費用退還。

官斥被告把未合資格的人送出社會

裁判官張志偉指，被告面對的控罪嚴重，不能以學府是公營或私營來分類。案件涉及學院及學位在社會及專業上的認受性。被告犯案非一時衝動，他用多個理由說服事主，把明知不能合格的人給予合資格的學歷，並把他們送出社會，成為註冊的工程師，被告處心積慮遊說學生付款，最大減刑理由是坦白認罪，判他入獄8個月。

案件編號：ESCC1494/2025