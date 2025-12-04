THEi前兼任講師向學生收賄2萬元　換畢業專題研習合格　認罪候判

一名69歲香港高等教育科技學院（THEi）前兼任講師，向學生收取賄款20,000元，以確保對方的畢業專題研習取得合格成績，被廉政公署控告一項代理人接受利益罪名。被告今日（4日）於東區裁判法院承認控罪，主任裁判官張志偉將案件押後至12月17日判刑，期間被告還押懲教署看管。



案情透露，69歲被告吳瑞庭，案發時為THEi兼任講師，負責指導該校土木工程（榮譽）工學士課程學生的畢業專題研習。自2024年11月起，被告多次向一名學生揚言不會給予其畢業專題研習合格成績。他其後向對方索賄，表示可保證給予其畢業專題研習合格成績。

被告承認指示該名學生準備20,000元現金，並約對方於2024年12月10日會面。廉署人員於二人會面後拘捕被告，並在其身上搜出20,000元現金。

被告今日（4日）於東區裁判法院承認一項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。主任裁判官張志偉斥責被告嚴重違反誠信，以權謀私，行為影響校方及學生在工程界的認受性。裁判官將案件押後至12月17日判刑，期間被告還押懲教署看管。