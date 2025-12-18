宏福苑大火｜支援入住過渡性房屋居民　當局加強巴士服務

大埔宏福苑發生五級大火後，政府透過三個工作組繼續跟進支援、善後及調查事宜。其中，針對入住各區過渡性房屋和房協項目的受影響居民，房屋局和運輸署持續與各營運機構、公共運輸服務營辦商協調，加派車輛和人手，支援他們的出行需要。



圖為2025年11月27日，房屋局局長何永賢到位於大埔的過渡性房屋項目、樂善堂「樂善村」視察，該處正為受宏福苑五級火影響的居民登記入住。（何永賢Facebook圖片）

當局於周三（17日）指出，大埔善樓已增設居民巴士服務NR540往返大埔墟站，以及穿梭巴士服務往返善樓、大埔中心及雅麗氏何妙齡那打素醫院；大埔策誠軒則加強往返大埔墟站的居民巴士NR50服務。另外，元朗新田部屋已增設居民巴士NR976的輔助服務往返大埔墟站。

房協12月17日發通告澄清，為居民所提供的應急住屋安排，包括過渡性房屋、出租屋邨和專用安置屋邨的空置單位，目前均沒有設定居住期限。（房協提供）

逾600人仍入住當局協調酒店

截至17日上午，共有632名宏福苑居民仍入住民政及青年事務局協調的酒店房間、548人仍居於青年宿舍／營舍；另有3,439人現居於房屋局的過渡性房屋、房協項目，又或屯門寶田中轉房屋的單位。

當局表示，目前能夠用於較長期安置受影響居民的單位尚有1,000多個，供應足夠。位於不同區域的過渡性房屋和房協項目，目前仍可提供約400個單位。此外，位於屯門的寶田中轉房屋及位於啟德的「啟航1331」，共有約900個單位可以供應。

圖為12月3日的大埔宏福苑。（資料圖片/梁鵬威攝）

政府援助基金總額增至38億元

另外，截至周三中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約35億元，連同政府投入的3億元啓動資金，基金總額約為38億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支