宏福苑火災｜政務司司長指示所有政府部門　須配合獨立委員會工作

行政長官李家超早前宣布就大埔宏福苑火災成立獨立委員會，但被指欠缺傳召權。政府今日（16日）表示，政務司司長陳國基已指示所有相關政府部門及單位，須積極配合並全力支援委員會的工作；各相關政策局及部門正整理與規管巡查以及火災相關的各類資料，以便盡快提交予委員會參考，協助委員會順利開展審視工作。



▼11月26日 正進行大維修的大埔宏福苑起火▼



政府向每戶受影響家庭發放生活津貼，金額由5萬元增至10萬元，截至今日已處理1,906宗個案；另外，就每名死者向家屬發放20萬元慰問金及五萬元殮葬金，截至今日已處理134宗個案。社署社工亦已接觸超過1,980個受影響住戶，為超過4,900名居民提供「一戶一社工」服務。

截至今日上午，共有1,236名大埔宏福苑居民入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍或酒店房間；另有3,354名居民現居於房屋局的過渡性房屋、房協項目或屯門寶田中轉房屋的單位。目前尚有1,000多個可用作較長期安置受影響居民的單位，供應足夠。

▼12月3日 消防員及警方在宏福苑火災現場調查▼

