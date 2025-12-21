香港聖誕好去處｜西九文化區置12米高飄雪聖誕樹　市集及表演一覽

【聖誕好去處／西九文化區／聖誕打卡／聖誕市集】聖誕節將至，本港大街小巷都換上普世歡騰的聖誕裝飾，其中西九文化區藝術公園海濱西草坪今年設有「西九聖誕森林」，擺放超過60棵聖誕樹，包括一棵逾12米高的巨型聖誕樹，特定日子更舉辦聖誕老人見面會及飄雪表演，為聖誕打卡的好去處。



而主打寵物友善的「西九聖誕市集」則在海濱東草坪舉行，匯聚約30個特色餐飲及零售攤位，例如雞蛋仔及咖啡等，場內更提供聖誕特色手作工作坊及逾百場免費藝術演出，表演單位包括歌手糖妹及樂隊Nowhere Boy等。下文詳盡列出西九文化區各活動時間表。



西九文化區藝術公園海濱西草坪今個聖誕節設有「西九聖誕森林」，擺放超過60棵聖誕樹。（西九文化區管理局圖片）

其中一棵巨型聖誕樹逾12米高。（西九文化區管理局圖片）

西九聖誕森林聖誕樹最高12米 特定日子有飄雪

西九文化區管理局今年聖誕節期間舉行一系列文化藝術活動和表演，由即日起至明年1月1日，西九文化區藝術公園海濱西草坪設有「西九聖誕森林」，擺放超過60棵聖誕樹，包括一棵逾12米高的巨型聖誕樹，旁邊另設森林小樹屋及旋轉木馬裝置，特定日子將舉辦聖誕老人見面會及飄雪表演。

西九聖誕森林舉辦時間



12月12日至23日︰

周一至周四下午2時至晚上11時

周五至周日中午12時至晚上11時



12月24日至26日︰

中午12時至凌晨1時



2025年12月27日至1月1日︰

周一至周四下午2時至晚上11時

周五至周日中午12時至晚上11時



飄雪表演舉行時間



12月24至26日︰

下午5時至晚上9時（每15分鐘一節）



西九聖誕森林設有森林小樹屋及旋轉木馬裝置等。（西九文化區管理局圖片）

主打寵物友善的「西九聖誕市集」在海濱東草坪舉行。（西九文化區管理局圖片）

電子消費或捐款滿200元免費參加聖誕老人見面

在12月24日至26日期間，訪客只要在任何西九餐飲及零售店鋪、西九聖誕市集電子消費滿200元，或向「愛心聖誕大行動」捐款200元以上再出示電子截圖，即可獲聖誕老人見面會門券一張。

聖誕老人見面會舉行時間



12月24日至26日︰

下午5時至5時40分

下午6時至6時40分

晚上7時至7時40分

晚上8時至8時40分



「西九聖誕市集」匯聚約30個本地及環球特色餐飲及零售攤位。（西九文化區管理局圖片）

西九聖誕市集提供聖誕特色手作工作坊。（西九文化區管理局圖片）

西九聖誕市集匯聚約30個攤位

主打寵物友善的「西九聖誕市集」在海濱東草坪舉行，匯聚約30個本地及環球特色餐飲及零售攤位，提供聖誕特色手作工作坊，以及逾百場免費藝術演出，表演單位包括流行歌手、樂隊、學校及不同團體等，例如歌手糖妹及樂隊Nowhere Boy等，讓市民在維港海濱與親朋好友和毛孩度過溫馨時光。

西九聖誕市集舉行時間



12月19至23日︰下午2時至晚上9時

12月24至26日︰下午2時至晚上11時

12月27至30日︰下午2時至晚上9時

12月31日︰下午2時至晚上11時



西九聖誕森林在特定日子將舉辦聖誕老人見面會及飄雪表演。（西九文化區管理局圖片）

西九聖誕森林設有森林小樹屋及旋轉木馬裝置等。（西九文化區管理局圖片）

西九聖誕市集參與攤位名單一覽

西九聖誕市集匯聚約30個本地及環球特色餐飲及零售攤位。（西九文化區管理局文件截圖）

西九聖誕森林舉行逾百場免費藝術演出。（西九文化區管理局圖片）

表演單位包括流行歌手、樂隊、學校及不同團體等。（西九文化區管理局圖片）

西九聖誕音樂演出名單一覽

12月21日︰樂隊Nowhere Boy

12月24日︰唱作歌手張進翹、唱作歌手及音頻治療師陳明憙

12月24及31日︰音樂三輪車表演何珀廉

12月26日︰日式女子組合乙女新夢成員Ai、Maho及Rinka

12月27日︰歌手糖妹Kandy

12月31日︰女子樂團WHIZZ



香港首個大型人氣IP角色輕氣球巡遊「Merry Balloon Parade」將於12月28日在西九文化區藝術公園展出，主辦方11月22日綵排。（主辦方提供圖片）

巨型輕氣球IP角色包括海綿寶寶。（主辦方提供圖片）

Merry Balloon明年1月11日西九巡遊

Merry Balloon Hong Kong由即日起至明年1月11日，每日早上9時半至晚上10時40分，在藝術公園大草坪設置巨型夢幻充氣樂園。

除了大型充氣裝置外，主辦方明年1月11日早上11時半至下午4時，在藝術公園上演香港首個大型IP角色輕氣球巡遊「Merry Balloon Parade」，屆時巡遊隊伍沿海濱由香港故宮文化博物館遊走至M+博物館，讓市民和遊客免費欣賞。

西九聖誕森林設有森林小樹屋及旋轉木馬裝置等。（西九文化區管理局圖片）

主打寵物友善的「西九聖誕市集」在海濱東草坪舉行。（西九文化區管理局圖片）

「西九消費獎賞」買滿指定金額送現金券

由即日起至明年2月28日，在西九文化區指定餐飲及零售店鋪，同日以電子支付方式消費滿指定金額，即可換領50元或100元現金券，最多可累積四張不同店鋪的收據。

由即日起至今年12月31日，乘坐西九渡輪的乘客只需掃瞄渡輪上的指定二維碼，並在消費時出示電子優惠券，即可獲發西九碼頭附近5間全新餐飲設施的特別優惠。