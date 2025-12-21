周六錄18.8萬內地客創十一後新高　非內地旅客為疫情後第二高

昨日星期六（20日）錄得訪港旅客 近23.6萬人次，內地旅客有18.8萬人次，是自十一黃金周以來最高紀錄。非內地旅客則約4,.8萬人次，是今年新高，亦是疫情以來第二高。文體旅局表示，數據反映無論是探親訪友，還是節日旅遊，香港都是旅客首選目的地之一。



旅發局在中環皇后像廣場設置的聖誕裝置「冬日小鎮．中環」12月16日晚吸引不少人來觀賞和打卡，當中「光影匯·中環」燈光表演，令人不得不留步觀看。（夏家朗攝）

文化體育及旅遊局於社交媒體表示，昨日訪港旅客總數達235,586人次，內地旅客有 187,699人次，是自國慶黃金周以來最高紀錄。非內地旅客則達47,887人次，創下今年新高，亦是疫情以來第二高。局方認為這反映無論是探親訪友，還是節日旅遊，香港都是旅客首選目的地之一。

局方又提啟德郵輪碼頭在剛過去的星期五（19日）迎來兩艘國際郵輪同日停泊，包括「海洋光譜號」及「歌詩達賽琳娜號」，帶動郵輪旅客來港。近日香港亦有連串聖誕活動舉行，包括旅發局位於中環的「冬日小鎮・中環」、「光影匯・中環」、西九文化區聖誕小鎮、Merry Balloon Hong Kong 巨型夢幻充氣樂園等。