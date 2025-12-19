旅客小紅書分享塔門露營BBQ　網友：非指定露營地點生火違法

內地旅客近年愛到香港行山郊遊，露營也是選項之一。其中，塔門近年吸引不少內地旅客，近日便有廣東網民在小紅書發文，分享到塔門島露營，內容簡介了交通、登島後於草地搭營、島上風景，及展示自製燒烤爐BBQ、帶備小型燃氣罐炮製「潮汕烤魷魚」等。有留言網民指出，在香港非指定露營地進行燒烤屬違法，違反《郊野公園及特別地區規例》等法例。



石頭搭建燒烤爐 自備燃氣罐及爐具

據該名小紅書網民的發帖，其一行數人搭乘港鐵到大學站B出口，再前往馬料水碼頭轉乘街渡，然後抵達塔門。其帖文以《沒有野豬的塔門島露營》為標題，形容「市區坐船一個半小時​​才到的塔門島，一晚沒有遇到野豬。

其上載片段顯示，一行人在草地搭營及島上觀光後，開始準備燒烤食材，有蝦、雞翼、蔬菜、串燒等，燒烤爐以石頭加鐵絲網搭建，燃起木塊後火光熊熊。此外，他們也準備了小型燃氣罐及簡單爐具，於鏡頭前示範了「潮汕魷魚烤法」，至於烤不熟的食材則直接白灼，還自備了調味料。畫面也顯示，他們翌日煮了公仔麵等，食物頗為豐富。

不過，有留言網友提醒，在香港郊野公園生火受《郊野公園及特別地區規例》嚴格限制，一般只能在指定燒烤地點或指定露營地點進行，其他地方禁止攜帶火種或用火器具（如燈籠、煮食爐），違者最高可罰款$25,000及監禁1年。漁護署會加強巡邏執法，並可在火災風險高時宣布全區禁火。