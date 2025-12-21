西九聖誕小鎮烈日下仍多人　市民：悲傷時候更需要讓人放鬆的活動

今日（21日）是聖誕節前最後一個周日，有很多人到西九聖誕小鎮消遣，冀沾染聖誕氣氛。即使冬日當空，很多人仍帶了帳幕到場，在草地上野餐、休息。不論是主舞台旁，還是海邊的草地，也坐滿了人。



其中一名市民表示，選擇西九文化區是因為現場有聖誕氣氛。他直言，今年本港聖誕氣氛有受宏福苑火災影響，但他認為悲傷的時候更需要讓人放鬆的活動，所以他也會積極部署聖誕活動，「咁啲小朋友都要娛樂㗎嘛。」



今日的西九聖誕小鎮有不少人，很多人帶了帳幕到場，在草地上野餐、休息。不論是主舞台旁，還是海邊的草地，也坐滿了人。不過，今日冬日陽光較猛烈，陽光照射下也頗為炎熱。

徐先生是其中一名自備帳幕到場的人，他亦在附近攤檔買了小食，邊野餐邊休息。他選擇西九文化區是因為現場有聖誕氣氛。他直言，今年本港聖誕氣氛有受宏福苑火災影響，很多活動也取消了，但他認為悲傷的時候更需要讓人放鬆的活動，所以他也會積極部署聖誕活動，「咁啲小朋友都要娛樂㗎嘛。」

余小姐和朱小姐是來自廣州的旅客，即日來回香港，盼感受聖誕氣氛。她們在內地社交平台「小紅書」得悉西九聖誕小鎮，來到現場後也稱讚其聖誕氣氛。她們其後會逛逛現場攤檔，有合適的小吃便會買，沒有特別設預算。

西九聖誕小鎮由即日起至2026年1月11日舉行。

