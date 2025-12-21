聖誕節｜天文台料平安夜後急降溫　Boxing Day見14度　一區料9度

今日（21日）冬至，天文台錄得市區氣溫（尖沙咀總部）24.7度，為近7年最暖冬至，元朗公園錄得近30度。



不過天文台表示，受季候風補充影響，聖誕節假期華南沿岸氣溫顯著下降，會由周三（24日）平安夜日間最高24度逐步降溫，到聖誕節25日）深夜降至15度，料Boxing Day拆禮物日（（聖誕節後第一個周日）早上降至14度，較昨日( 20日）預測再調低1度，新界多區料降至寒冷水平（12度或以下），當中打鼓嶺料低至9度。



12月21日冬至日出，是日太陽光直射點到達一年的最南端——南回歸線 (南緯23.5°)，造成北半球白晝最短，不過在香港情況稍有分別。

12月21日冬至，天文台錄得尖沙咀總部24.7度，新界多區升上28度以上，元朗公園近30度。(天文台圖片)

市區今日最高24.7度 近7年最暖冬至 元朗公園錄得29.9度

一股清勁至強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸，今日冬至，天晴乾燥，天文台錄得市區氣溫（尖沙咀總部）24.7度，為自2019年以來，近七年最暖冬至，比2018年冬至錄得25.2度低0.5度。

元朗公園今日氣溫升至29.9度，北區石崗也升至29.1度；另有六個分區氣象站錄得28至28.7度，分別為流浮山、濕地公園、打鼓嶺、大隴、九龍城及上水。

中九龍繞道油麻地段在12月21日冬至啟用。(鄭子峰攝）

明天的天氣：早晚部分時間多雲 大致天晴

天文台表示，一股清勁至強風程度的東北季候風會在未來一兩日影響廣東沿岸；隨着季候風緩和，星期三平安夜（24日）該區日間溫暖；受季候風補充影響，聖誕節假期華南沿岸氣溫顯著下降，該區早晚清涼，内陸地區寒冷；乾燥的季候風會在周末期間為廣東地區帶來大致良好的天氣，內陸日夜溫差較大。

天文台預測明日（22日）吹東至東北風4至5級，離岸及高地間中6級，早晚部分時間多雲，日間大致天晴，氣溫介乎18至21度；周二（23日）吹東至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致多雲，有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光，氣溫19至22度。

天文台12月21日下午4時半更新九天天氣預報，料12月24日平安夜後氣溫明顯下跌。(天文台圖片）

平安夜天氣如何？

天文台預測周三（24日）平安夜天氣不錯，吹東北風3至4級，大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間部分時間有陽光及溫暖，氣溫介乎19至24度；自動分區氣預報顯示，平安夜降溫不明顯，市區深夜仍有20度。

天文台12月21日下午4時半更新九天天氣預報，未來九日市區氣溫介乎14至24度。(天文台圖片）

12月21日自動分區天氣預報顯示，料12月24日平安夜，天文台總部下午氣溫升至24度。(天文台圖片）

聖誕節天氣如何？

天文台預測周四（25日）聖誕節假期，風力增強，天氣轉涼，吹北至東北風4至5級，大致多雲，早晚有一兩陣微雨，日間部分時間天色明朗，氣溫介乎15至21度。周四晚上外出歡度聖誕的市民要留意，根據自動分區天氣預報，愈夜愈涷，料深夜市區降至15度，比平安夜日間低9度。新界各區普遍跌至13、14度，北區打鼓嶺將降至11度，比天文台總部低4度。

12月21日自動分區天氣預報顯示，料12月25聖誕節深夜，天文台總部氣溫降至15度。(天文台圖片）

天文台今日再調低周五（26日）Boxing Day拆禮物日氣溫預測，料早上7時降至14度，其他區主要低一、二度。有五個地區料降至寒冷水平，其中流浮山、大埔、沙田和將軍澳低見12度，北區上水和打鼓嶺將降至11度及9度。

12月21日自動分區天氣預報顯示，料12月26日拆禮物日，天文台總部早上7時氣溫降至14度，北區打鼓嶺跌至9度。(天文台圖片）

天文台預測隨後周末仍然早晚清涼，大致天晴及乾燥，氣溫逐潮回升。下周六（27日）氣溫介乎15至20度；其後周日（28日）氣溫介乎16至22度；29及30日氣溫介乎17至22度。