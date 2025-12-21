西九聖誕小鎮多人　惟有檔主表示旺丁不旺財：生意額只及預期一半

今日（21日）是聖誕節前最後一個周日，有很多人到西九聖誕小鎮消遣，冀沾染聖誕氣氛。不過，旺丁卻未必旺財，有現場攤檔負責人表示生意額只及預期的一半，但認為現場人數多，尤其多旅客，能起到推廣品牌的作用。



今日是聖誕節前最後一個周日，有很多人到西九聖誕小鎮消遣，冀沾染聖誕氣氛。（夏家朗攝）

現場攤檔負責人黃小姐表示生意額只及預期的一半，但認為現場人數多，尤其多旅客，能起到推廣品牌的作用。（洪戩昊攝）

今日的西九聖誕小鎮有不少人，很多人帶了帳幕到場，在草地上野餐、休息。不論是主舞台旁，還是海邊的草地，也坐滿了人。

不過，旺丁卻未必旺財。黃小姐是現場一個售賣寵物食物的攤檔的負責人，首次到西九文化區擺檔，原因是看中這裏有寵物公園，會有不少寵物主人到場。可是，她在這裏擺檔近一星期，暫時生意額只及預期的一半。不過，她認為現場人數多，尤其多旅客，能起到推廣品牌的作用，所以來年也會繼續考慮到場擺檔。

黃小姐售賣寵物食物的攤檔。（洪戩昊攝）

Ennis則是現場一個售賣麵包類產品的攤檔的負責人。他的店舖原本在赤柱，今年首次到西九文化區擺檔。他比較兩地，指赤柱比較寧靜，而西九文化區則比較熱鬧，對生意額有正面影響，惟暫時沒有相關統計。他指，宏福苑火災對香港社會帶來了一定影響，但他看到社會各界也有很努力地為港人帶來歡樂，希望聖誕這個與家人共渡的節日能療癒港人。

Ennis指西九文化區比較熱鬧，對生意額有正面影響，惟暫時沒有相關統計。（洪戩昊攝）

西九聖誕小鎮由即日起至2026年1月11日舉行。

更多現場情況：

