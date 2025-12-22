城大副教授杜渡涉千元賄絡經紀　求取消臨時租約　稱習慣內地方式

城大副教授杜渡簽下臨時租約後，即日下午即「撻訂」，涉想以1000元賄賂地產經紀，「私了」事件，以取消他已簽下合約，以使他能免卻支付3.2萬元佣金等費用，因而遭廉署控以提供利益罪，杜否指控，案件今（22日）在沙田裁判法院開審。涉案女經紀稱，被告要求她取消他所簽了的臨時租約時，曾表示希望她「以對待朋友方式」處理，即私下解決，又向她稱：「香港什麼都一板一眼，覺得真的沒必要。」又稱：「我可能還是更習慣像內地那種處置方式…」



被告杜渡，48歲，城市大學經濟金融系副教授，被控1項向代理人提供利益罪，指他於2022年11月6日，向美聯物業代理有限公司客戶總監鍾芳宙提供1000元，作為鍾協助杜渡向美聯物業隱瞞一份，涉及業主黃偉強和租客杜渡簽訂的物業臨時租賃協議，已於2022年11月6日由鍾促成，而該協議亦於同日因杜違約而被取消。

被告杜渡否認賂賄地產女經紀。(朱棨新攝)

美聯物業客總監鍾芳宙指，被告杜渡簽下臨時租約後，下午稱要取消合約，並稱可給她1千元，要求她私下解決事件。(朱棨新挕)

被告想租用沙田雲頂峰單位

美聯物業客總監鍾芳宙供稱，被告於2022年11月找她稱想到沙田銅鑼灣山路18 號壹號，雲頂雲頂峰的租盤「睇樓」，他們同月6日並有與該單位的姓黃業主見面，鍾有透露業黃是律師，被告自稱是大學教授。

被告表示租用後簽下臨時租約

被告參觀該300平方呎的一房單位後，再經中原地產介紹，參觀了雲頂峰另一單位。被告看完另一單位後，返回黃的單位並稱會租住黃的單位，並與黃商討租金、租期等細節，鍾則寫下臨時租約和「睇樓紙」，被告都有簽署。

黃趕著離開未即時收下按金

租稱，根據臨時租約，被告需先付1.6萬元的租金，及一個月按金，即合共3.2萬元，因黃趕著離開，被告稱之後可以到大學找他。黃基於信任，未即時收取按金等。惟鍾強調，即使被告未有支付按金，臨時租約已經成立。

被告下午稱要取消臨時租約

同日下午，被告透過微信告知鍾他不租住黃的單位了，並要求取消臨時租約。鍾指若被告要取消臨時租約，都需向黃支付1.6萬元按金，另需向美聯支付1.6萬佣金，合共3.2萬元。

被告稱不知未付按金合約都有效

鍾指被告之後回覆說，不知道沒支付按金，臨時合約都有法律效力，指鍾事前沒有告訴他，鍾認為：「佢（被告）將啲野推落我度。」又指被告是大學教授，臨時租約是中英對照和白紙黑字，鍾說：「佢唔係阿拉伯人，無理由中英文都唔識。」鍾強調有向被告解釋臨時租約，被告亦有簽署。

稱付1千元要求私了

鍾指被告繼而在訊息稱，希望鍾「以對待朋友方式」處理，和：「給你一千塊補償」。鍾認為被告不想向美聯付佣金，亦不想賠償黃，鍾說：「(被告)想我under table（暗地裏）咁去解決。」她認為該1000元是賄賂，叫她私下解決事件，不向美聯匯報，鍾便回覆說：「不可私了」。

被告指香港甚麼都一板一眼認為沒必要

她指被告又在訊息謂：「在內地…如果兩個人相互也有一點交情….直接私了，根本不用讓公司知道，我可能還是更習慣像內地那種處置方式….香港什麼都一板一眼，我覺得真的沒必要。」鍾說，被告非剛剛到港生活，質疑他為何不用香港的準則，認為其說法很荒謬。

辯方指睇樓紙指生效日期為7日

鍾在辯方盤問時同意，被告獲一天寬限期，可於11月7日才付按金。辯方便指，被告可以11月7日才支付按金，加上「睇樓紙」寫上同一天才開始生效，顯示臨時租約也該在7日才生效。鍾否認說法，強調11月6日是臨時租約的生效日期，而「睇樓紙」的開始生效日期，則是手民之誤。

指被告因中原給佣金折扣而想取消租約

鍾又稱，被告因中原提供佣金折扣，才租住該方的單位，並想取消與黃的租約，強調她沒有做錯，不應該把責任推在她身上。

案件編號：STCC3709/2025