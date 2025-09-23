城大副教授杜渡涉1千元賄賂經紀　以避交1.6萬違約金　10.21再訊

城市大學經濟金融系副教授杜渡疑違反租約後，涉以1000元賄賂地產代理，以隱藏他違約，令他可免交1.6萬元違約金，杜因而被廉署拘捕並控告提供利益罪名。案件今（23日）於沙田裁判法院提堂，署理主任裁判官鄭紀航應辯方申請，將案件押後至10月21日，以待索取文件及大律師意見。被告准以1000元現金保釋，條件包括不得直接或間接接觸控方證人。



被告杜渡。(陳蓉攝)

被告杜渡（DU Du，48歲，香港城市大學教授）被控1項向代理⼈提供利益罪，指他於2022年11月6日， 在香港無合法權限或合理辯解⽽向美聯物業代理有限公司客⼾總監鍾芳宙提供利益，即提供港幣1000元的費⽤，作為鍾協助杜渡向美聯物業隱瞞⼀份，涉及業主⿈偉強和租客杜渡簽訂的物業臨時租賃協議，已於2022年11月6日由鍾促成，⽽該協議亦於同⽇因杜違約⽽被取消。

案件編號：STCC3709/2025