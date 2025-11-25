國泰稱運力回復疫前水平　將年招100名見習機師並提升女機師比例

國泰航空本月11日，恢復往返香港與阿德萊德（Adelaide，ADL）的直航航班，提供每周三班季節服務，是國泰於澳洲第6個航點。國泰集團行政總裁林紹波在阿德萊德飛行訓練學校（FTA）出席重啟慶祝直航活動記者會上表示，明年將繼續增加新航點，包括香港直飛西雅圖的航線。



林紹波又表示，目前國泰運力已回復正常水平，預料截至今年底機師數目達3400人，未來每年會培訓超過100位見習機師；此外，集團亦致力提升男女機師比例，由目前女機師佔比百分之十，逐步提升至百分之二十。



國泰航空恢復往返香港與阿德萊德的直航航班，集團行政總裁林紹波（前）與民航處處長廖志勇（中），在阿德萊德飛行訓練學校與一班國泰見習機師自拍留念。（國泰提供圖片）

國泰航空日前聯同阿德萊德飛行訓練學校（FTA），舉行重啟航點慶祝活動，除了國泰集團行政總裁林紹波、阿德萊德飛行訓練學校行政總裁 Johan Pienaar，民航處處長廖志勇亦應邀出席。

廖志勇致辭時表示，對國泰重新開通往來香港和阿德萊德的直航服務表示歡迎，同時他指出，CAD509許可審定計劃推出二十五周年，培育了不少服務香港航空運輸系統的專業飛行員，也為有志成為機師的人士提供優質的飛行訓練途徑。

民航處處長廖志勇對國泰航空重新開通往來香港和阿德萊德的直航服務表示歡迎。（國泰提供圖片）

機師數目年底達3,400人 運力回復正常水平

國泰今年共開通了20個新航點，包括澳洲阿德萊德和內地湖南長沙等，預計今年底，國泰連接香港至全球的航點達103個。林紹波表示，國泰運力運力已回復正常，超越2019年疫情前。

他透露，集團機師數目至今年底將達到約3,400人，涵蓋國泰航空和香港快運，有足夠的機師執飛航班。集團將繼續發展一支多元化且世界級的機師隊伍，期望一半來自「見習機師培訓計劃」的本地人才，以及一半來自海外的有經驗機師。

國泰集團行政總裁林紹波指，今年澳洲訪港旅客增長接近30%，是長途航線增長最高的其中一個客源。（國泰提供圖片）

「過去三年是一個特殊的時期，我們有約一千名見習機師接受培訓，現在我們的運力已經回到正常水平，所以在明年開始，見習機師培訓會進入一個正常的階段，每年約培訓超過一百位」，林紹波說。

持續提升女性機師比例至目標20%

國泰集團現時有一成機師是女性，林紹波指出數字遠高於全球女性機師百分之五比例，未將會繼續提升女性機師比例至兩成。

林紹波表示，集團一向重視人才培訓，香港作為國際航空樞紐，除了機師外，還需要乘務員、地勤、工程、管理等大量航空業人才，「飛越理想計劃」成立目的，就是希望推廣航空業予青少年。計劃自2003年舉辦至今，內容不斷優化，除了讓學員了解航空業不同崗位的運作，亦希望學員開闊眼界，未來投身航空業。

國泰集團行政總裁林紹波稱，集團未來將進一步提升女性機師比例，由現時一成將逐步提升至兩成。（國泰提供圖片）

多元化業務線應對地緣政治影響

被問及近期中日及中美地緣局勢緊張，對國泰環球策略佈局影響，林紹波回應指，集團作為一家國際化的航空公司，受到地緣政治問題的影響是很正常，集團將以多元化業務線去增加應對韌性，「國泰負責高端旅行，香港快運負責低成本航線，國泰貨運負責貿易和貨運，國泰品味（Cathy lifestyle）則涵蓋長途旅行」。

胡淑芬是國泰航空首位女機長，現職為訓練機長，1994年成為國泰首批見習飛行員培訓計劃（Cadet Pilot Programme ）學員，並在FTA接受訓練。1995年取得商業飛行員執照，加入國泰，10年間由第二副駕駛升為機長。

國泰航空機長王百賦（左一）、訓練機長胡淑芬（左二）、機長鍾僑亮（右二）及訓練機長劉俊輝（右一），四人是國泰見習機師培訓課程同班同學，服務國泰航空30年。圖中為國泰航務董事甘沛思機長。（國泰提供圖片）

國泰首位女機長 從不以性別要求特別待遇

胡淑芬提到父親是海員，從小便常常去機場，但家境並不富裕，因此從沒有想過成為柣師。她憶述當年在香港大學修讀土木工程，有一天國泰到校舉行見習機師職場講座，她得悉開放予女性參與，於是把握機會去嘗試，終成為國泰首位女機長。

過去30年，國泰女機師數目由她1人變成現有300人，胡淑芬認為集團領先全球航空業界。她特別提到，男女性機師不論在培訓以及工作上面對種種挑戰，並沒有因性別而有異。她以自己作為例子，稱當初在航空學校受訓時，主動提出希望一視同仁，不要因她是女性而有特別待遇，例如安排獨立住宿地方、以裙褲取代褲子等。

訓練機長胡淑芬（右）是國泰航空首位女機長，她表示當年家中並不富裕，在投考見習機師前從未乘坐飛機。（金敏琍攝）

「很多時候自己要踏出一步，要融入環境，不要經常將『我係女仔』掛在口邊，當你走出一步，其實大家都是做同樣事情，沒有分別。」現為在兩女之母的她坦言，女性若要兼顧家庭、母親角色及職場發展，時間管理規劃要更仔細。

一直審視機會 暫無與內地訓練機構合作

目前，國泰見習機師培訓課程主要在澳洲的阿德萊德飛行訓練學校以及美國航空訓練基地AeroGuard進行。被問及會否考慮與中國內地訓練機構合作時，國泰航務董事甘沛思回應稱一直在審視機會，但目前尚未與內地訓練機構建立任何合作，但對內地優秀訓練學校及培訓能力感興趣，期待他們未來提供可行方案。

阿德萊德飛行訓練學校的模擬器設施，與實體飛機規格相似度逾95％。（金敏琍攝）

甘沛思又稱，為了在當今複雜的地緣政治環境中保持靈活性，國泰正逐步從在單一機構進行所有培訓課程，過渡到先在香港進行地面訓練，然後在澳洲阿德萊德或美國亞利桑那州進行飛行訓練模組，最後幾週的多機組訓練則在國泰的模擬器中進行。

國泰表示運力已回復正常水平，未來每年會培訓超過100位見習飛行員。（國泰提供圖片）