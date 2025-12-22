凈因大和尚圓寂｜上周三到立法會參觀　陳恒鑌傷感：當日還開玩笑

寶蓮禪寺董事會主席、第八代住持凈因大和尚於今日（22日）安詳離世，世壽六十二。凈因大和尚圓寂前五日、上周三（17日）才到訪立法會，欣賞由寶蓮禪寺贈予立法會的蓮花，立法會主席梁君彥親自接待。



負責穿針引線的立法會議員陳恒鑌指，凈因大和尚當日感覺很健康，完全沒異常，依舊十分健談，還跟他開玩笑。他對凈因大和尚的離世感到十分突然、傷感。立法會主席梁君彥晚上在社交媒體發文悼念，他憶述上周三與凈因大和尚在立法會綜合大樓咖啡角飲下午茶，席間他言談舉止充滿智慧與慈悲，又富幽默感，大家言談甚歡，「豈料驟聞大和尚示寂之訊，實在不勝悲仰。」



寶蓮禪寺董事會主席、第八代住持凈因大和尚於今日（22日）安詳離世。（寶蓮禪寺Facebook圖片）

凈因大和尚（左六）12月17日到訪立法會，欣賞由寶蓮禪寺贈予立法會的蓮花，立法會主席梁君彥（左七）親自接待。（梁君彥FB）

立法會大樓蓮花生長差 陳恒鑌向凈因大和尚請教種植竅門

寶蓮禪寺今日在社交媒體專頁公布，傳曹洞正宗四十二代、寶蓮禪寺董事會主席、第八代住持凈因大和尚於今日安詳離世，世壽六十二，僧臘四十四，戒臘四十二。寶蓮禪寺祈願長老慈悲宏願，慈航倒駕，乘願再來，廣度眾生。

立法會綜合大樓宴會廳玻璃牆外一直設有一個蓮花池，但池中蓮花數量少，生長情況亦不理想。立法會新界西南議員陳恒鑌表示，知道寶蓮禪寺一向有做蓮花研究，於是便負責穿針引線，請教種植蓮花的竅門。

陳恒鑌憶述，凈因大和尚贈送了30多棵蓮花給立法會。（資料圖片／廖雁雄攝）

凈因大和尚上周三到立法會欣賞所送蓮花

陳恒鑌憶述，凈因大和尚不僅一口答應幫忙，更贈送了30多棵蓮花給立法會，而凈因大和尚圓寂前五日、上周三（17日）便到訪立法會，欣賞這批蓮花。

陳恒鑌：凈因大和尚上周完全沒異常 還開玩笑

陳恒鑌指，凈因大和尚當日感覺很健康，完全沒異常，依舊十分健談，凈因大和尚還跟他開玩笑。他對凈因大和尚的離世感到十分突然、傷感。他指凈因大和尚是個十分隨和的人，形容對方是一個好師傅。

寶蓮禪寺贈予立法會的蓮花。（梁君彥FB）

梁君彥上周與大和尚飲下午茶：言談舉止充滿智慧 又富幽默感

立法會主席梁君彥晚上在社交媒體發文悼念，對凈因大和尚圓寂深感悲痛，他代表立法會全體議員，向寶蓮禪寺及四眾弟子致以最深切哀悼和誠摯慰問。

只是幾天前，我和秘書長衛碧瑤有幸歡迎淨因大和尚及一眾法師蒞臨綜合大樓，以感謝寶蓮襌寺向綜合大樓慷慨贈送蓮花。其後與他們到綜合大樓咖啡角飲下午茶，他指席間淨因大和尚言談舉止充滿智慧與慈悲，又富幽默感，大家言談甚歡，豈料今日傳來惡耗，不勝悲仰。

大和尚遺願：全港廣植蓮花 宏揚「出淤泥而不染」蓮文化

梁君彥表示，淨因大和尚不僅希望在寶蓮襌寺以至全港廣植蓮花，宏揚「出淤泥而不染」的蓮文化，培養信眾和市民澄明之心，更抱有宏圖，進一步將寶蓮禪寺連同南大嶼發展為信眾和旅客必遊勝地。他指淨因大和尚是「非一般」的大和尚，識見、遠見和魄力非凡。

他讚揚淨因大和尚畢生致力弘揚佛學，桃李滿門，為佛教發展貢獻卓著；多年來更以大嶼山為其弘揚佛法的重要道場，同時積極參與離島區事務，不遺餘力推動文化保育與社區發展，使佛法與地方發展互相融合，惠澤一方。

凈因大和尚（中）與立法會主席梁君彥（左二）在天壇大佛下合照。（梁君彥FB）

梁君彥說，深信淨因大和尚的生前教誨與精神感召定必永存不朽，寶蓮禪寺及四眾弟子定必會繼承其宏願，繼續為佛教宣揚、建設更温暖祥和的香港作出寶貴貢獻。