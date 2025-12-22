中九龍繞道｜啟德出口行錯路車輛違規切線　運輸署：多加一組路標

運輸署今日（22日）晚上在社交平台發文，指中九龍繞道（油麻地段）通車後首個工作天，交通及公共運輸服務大致暢順。其中，九龍區整體交通大致良好，上午繁忙時段繞道交通暢順，有效分流原有九龍東西行主要幹道包括龍翔道及加士居道等的車流，紓緩交通擠塞，情況符合預期。



針對啟德出口車輛違規切線問題，署方表示，團隊昨晚已在隧道管道內加強道路標記，更清楚顯示不同目的地，今晚亦會再多加一組；而隧道入口亦已加設新的交通標誌，提醒往啟德體育園的駕駛者需靠左行駛。團隊會持續檢視方向標誌的設計，並考慮在標誌上提供更多資訊，協助駕駛者正確和小心駕駛，確保道路安全。



中九龍繞道（油麻地段）周日（21日）通車，今日（22日）是首個工作天，早上8時前繞道交通暢順。（梁鵬威攝）

運輸署指，早上繁忙時段，繞道最繁忙方向錄得每小時接近2,000架次的車流，各出入口交通暢順。而根據今日觀察，加士居道天橋東西行繁忙時段沒有出現明顯車龍，有別於繞道通車前車龍長達500米或以上的情況。

12月22日是中九龍繞道油麻地段通車後首個工作日，早上8時，啟德出口一段路面暢順，車流不多。（梁鵬威攝）

12月22日當局在中九龍繞道有關「風琴位」放置了交通錐（雪糕筒），但仍有車輛違規切線改道。（梁鵬威攝）

中九龍繞道油麻地段昨日通車首日，不少車輛未熟悉新路，出啟德出口後，於往啟德及觀塘繞道車線中間的「風琴位」切雙白線，險象環生。當局今在有關「風琴位」增設交通錐（雪糕筒），不過仍有不少車輛在臨急切違規改線。

運輸署昨晚在隧道內加強道路標記 提醒往啟德體育園靠左行駛

運輸署指，團隊昨晚已在隧道管道內加強道路標記，更清楚顯示不同目的地，今晚亦會再多加一組；而隧道入口亦已加設新的交通標誌，提醒往啟德體育園的駕駛者需靠左行駛。團隊會持續檢視方向標誌的設計，並考慮在標誌上提供更多資訊，協助駕駛者正確和小心駕駛，確保道路安全。

運輸署指，團隊昨晚已在隧道管道內加強道路標記。（運輸署FB）

隧道入口已加設新的交通標誌，提醒往啟德體育園的駕駛者需靠左行駛。（運輸署FB）

運輸署：乘客對途經繞道的巴士線反應正面

公共運輸方面，有8條專營巴士路線途經繞道，包括新增3條及調整原有5條線，在平日繁忙時段行走繞道，至今運作大致暢順。

有8條專營巴士路線途經繞道。（運輸署FB）

運輸署指，團隊一直督導巴士公司密切留意乘客登車和行車狀況，並派員在相關巴士站視察服務運作。初步觀察顯示，乘客對途經繞道的巴士線反應正面，真正做到便利乘客跨區上班和出行。繞道線既大幅縮短來往東西九龍的行車時間，亦因繞道連接西九龍公路而大幅縮短來往東九龍及新界西（如屯門、元朗和荃灣）長途巴士線的時間，提升效率。

運輸署呼籲乘客及早了解巴士路線詳情、車站位置及服務時間，精明出行。署方亦表示會繼續督導巴士公司密切留意路線運作情況，預留後備車輛和人手，應對乘客需求。