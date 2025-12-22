中九龍繞道vs龍翔道｜假前少車工作日西向東　新路較舊路快6分鐘

今日（22日）是中九龍繞道（油麻地段）開通後的首個工作天。今早約8時，《香港01》兵分兩路，由西向東，分別經中九龍繞道及「舊路」龍翔道由新界西的荃灣往九龍東的觀塘區。



其中，經繞道由荃灣西站到藍田站交匯處，全程需時約21分鐘，沿途所見，使用繞道的車輛不多多，同一時段，由荃灣西站經龍翔道往觀塘需時約27分鐘，即經繞道會快約6分鐘。有司機表示，繞道未開通前，由西向東，多可經加士居道或龍翔道去到藍田站交匯處，全程需逾40分鐘。



今日（22日）是中九龍繞道（油麻地段）開通後的首個工作天。（影片截圖）

中九龍繞道（油麻地段）周日（21日）通車，今（22日）是第一個工作天。《香港01》實測於早上8時繁忙時間，由荃灣西站經繞道到藍田站交匯處，全程需時約21分鐘。有司機表示，繞道未開通前，只可經加士居道或龍翔道到達目的地，全程需逾40分鐘。

記者途經啟德出口行車線時，未見有車輛切線行走。（影片截圖）

12月22日早上8時許，使用繞道的車輛並不多。（影片截圖）

中九龍繞道的測試，早上約8時18分經連翔道，進入油麻地段隧道，並於約8時22分到達中九龍繞道（油麻地段）行政大樓對出道路位置，即需約4分鐘走完隧道位置。

現場所見，使用繞道的車輛不多，未有出現塞車的情況，全程運作暢順。中九龍幹線油麻地段，啟德出隧道後有4條行車線，其中左一及左二行車線中間有雙白線，有車輛被發現臨時切雙白線改道。不過，記者途經此處時未見此狀況。

另一邊廂，荃灣西乘的士經龍翔道往觀塘，耗時約27分鐘到達觀塘APM。龍翔道路面較上周四少車，未出現阻塞情況，僅在龍翔道末端有約2分鐘慢駛狀況，全程用約8分鐘。不過，駛向觀塘道後出現阻塞及慢駛情況。

途路上有指示牌提示車輛繞道開通。（影片截圖）

當局早前稱，繞道通車後，繁忙時間油麻地來往九龍灣的車程，會由約30分鐘減至約5分鐘。繞道現時暫不收費，直至九龍灣段明年中全線通車時，會開始收取8元路費。