有片｜中九龍繞道的士逆線行　隧道前U-turn　拍攝者：差點被追撞

中九龍繞道（油麻地段）周日（21日）正式通車，繼不少車出錯出口強切雙白線，再有「大地任我行」亂象發生。網上有影片流傳，有的士在西行的郵輪碼頭入口逆線行車，其間有對頭車駛過，場面驚險。拍攝影片的市民表示，該的士原本沿啓祥道入口駛向隧道，臨進入隧道時收慢，「U-turn」到旁邊線，差點釀成「追尾」意外。



網上有影片流傳，有的士在西行郵輪碼頭的入口逆線行車，其間有對頭車駛過，場面驚險。（Facebook 車cam L（香港群組）／Simon Tsang）

據上載片段的網民，影片是今早約11時30分拍攝，當時他聽到有車響咹，回頭一望便看到有的士「U-turn」。他稱當時的士在旁邊天橋的啓祥道入口，臨進入隧道前收慢，「差唔多停晒，後車差D（啲）撞落佢」，其後便沿右邊的影線「U-turn」到來自郵輪碼頭的承昌道入口。片段顯示，的士逆線行車其間，對頭有泥頭車及田螺車駛過，場面驚險。之後的士繼續逆線行車至片段結束，未見回頭。

的士原本沿圖中第三線的啓祥道入口行駛，其後收慢，並沿右邊的影線「U-turn」到第一、二線的承昌道入口。（Facebook 車cam L（香港群組）／Simon Tsang）

中九龍繞道（油麻地段）通車後，啟祥道左線接駁啟德交滙處往中九龍繞道，至於往啟德隧道則要行右線。（資料圖片）

中九龍繞道（油麻地段）通車後，原先接駁啟德隧道的啟祥道改為雙線行車，左線接駁啟德交滙處往中九龍繞道，至於往啟德隧道則要行右線，估計的士在進入中九龍繞道前行錯線。

路政署今早則表示，中九龍繞道的路牌指示會有改善措施，其中九龍灣西行的路牌將會清晰標明駕駛者將會經啟德隧道或中九龍繞道前往油麻地，料數日內完成。