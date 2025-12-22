宏福苑大火｜醫衞局與牙醫業界協作推出災民免費鑲配假牙服務

大埔宏福苑大火燒毀不少居民的一切。醫務衞生局今日（22日）公布，明日（23日)起將與牙醫業界協作推出免費鑲配假牙服務，以協助受大埔宏福苑火災影響而遺失假牙的居民重新鑲配假牙，以及提供口腔治療服務。



需要的受影響居民可致電任何一間康健中心的熱線電話，或親身前往康健中心尋求協助，不受現時的居住地點限制。



醫務衞生局今日公布，明日起將與牙醫業界協作推出免費鑲配假牙服務，以協助受大埔宏福苑火災影響而遺失假牙的居民重新鑲配假牙，以及提供口腔治療服務。（資料圖片／夏家朗攝）

超過80名私營牙醫已參加 涵蓋106個服務點

醫衞局指，早前收到受影響居民求助，表示希望重新鑲配因火災而遺失的假牙。經醫衞局與多個牙科醫療機構、香港牙醫學會及牙醫作出統籌，明日將推出免費鑲配假牙服務，以協助更多有需要的受影響居民。現時，超過80名私營牙醫已經參加，涵蓋106個服務點。

對象包括在宏福苑工作外籍家庭傭工

宏福苑共八座樓宇的所有居民（包括外籍家庭傭工）可由明日起至明年2月28日，經基層醫療署轄下全港十八區的地區康健中心／站（統稱康健中心），安排接受至少一次牙醫診療及一次跟進服務（視乎診療需要安排跟進）。

免費服務範圍涵蓋兩大類別：

（一）因火災而導致牙具破損或遺失，包括修理或鑲配部分或全口假牙（膠托），以及活動式牙齒矯正固定器；及

（二）因火災受傷需要的口腔治療，包括紓緩牙齒疼痛的藥物、簡單補牙、緊急牙髓治療及脫牙。



災民可致電任何一間康健中心尋求協助 不受居住地點限制

有需要的受影響居民可致電任何一間康健中心的熱線電話或親身前往康健中心尋求協助，不受現時的居住地點限制。本身已是康健中心會員的居民亦可直接聯絡其所屬康健中心。熱線電話已載列於基層醫療署及康健中心網頁。康健中心的個案經理會按個案情況和居民意願，協助他們配對參與計劃的牙醫。

有意為受火災影響的居民提供鑲配假牙服務的私營牙醫可聯絡醫衞局（電郵：wwshui@healthbureau.gov.hk）。