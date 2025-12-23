要求宏志閣業主聲明不重返單位　政府：若解封可搬回　惟停發補助

政府上星期公布向宏福苑業主每個單位的業主每半年發放75,000元租金補助，為期兩年，總額共30萬元。由於未受火災波及的宏志閣尚未解封，業主現時仍可申領補助，但領取時需簽署一份聲明，內容為「不會以宏志閣單位為居所或把該單位出租」。民政及青年事務局昨晚（23日）澄清，聲明只為防止濫用資助，若之後大廈解封，宏志閣業主即使正接受補助，仍可選擇搬回單位，惟下一期補助將不會發放。



宏福苑大火過後，未受火災波及的宏志閣尚未解封。（馬耀文攝）

民青局：簽聲明只為防濫用

民青局在社交專頁表示，每年15萬元的補助，每半年發放一次，每次75000元，無需實報實銷，亦不必提交租約或租金收據。局方指，如業主選擇入住政府過渡性房屋，仍可領取全額補助，在扣除過渡屋租金後，每戶每月可餘數千元補貼生活開支。按現時過渡屋租金水平計算，兩年的租金補助額約等於過渡房屋超過6年的租金。

民青局又為宏志閣業主設特別安排，稱業主現時仍可申領補助，但領取時需簽署一份聲明，內容為「不會以宏志閣單位為居所或把該單位出租」。民青局解釋，聲明只為防止濫用資助，若之後大廈解封，宏志閣業主即使正接受補助，仍可選擇搬回單位，惟下一期補助將不會發放。