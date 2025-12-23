宏福苑大火｜紅十字會收逾4.2億元捐款　當中2.4億供現金援助

大埔宏福苑火災發生至今已近一個月，香港紅十字會周一（22日）表示，衷心感謝社會各界的慷慨支持和信任，至今收到捐款逾港幣4.2億元。會方將依據國際紅十字及紅新月運動的災害管理框架，從應急（Response）、復原（Recovery）到備災（Preparedness），為受影響家庭提供短、中長期支援，全力支持社區重建生活，逐步強化社區的抗災能力與韌性。



香港紅十字會為受大埔宏福苑火災影響家庭登記，及派發緊急及復原現金援助。（香港紅十字會提供圖片）

推出「Red Cash Card」專屬八達通

紅十字會表示，制定多元化現金方案，以支援居民短中長期需要。捐款中約2.4億元將用於現金援助支援，當中包括與八達通卡有限公司合作推出的「Red Cash Card」。

「Red Cash Card」以專屬八達通卡形式提供援助，預計派發超過2,000張，總額超過1,200萬元。每戶可獲港幣6,000元援助，同住外籍家庭傭工可獲3,000元。所有「Red Cash Card」將透過社會福利署的「一戶一社工」機制，由社工協助登記，並於2026年1月分批派發至已登記受助人手中。

針對大埔宏福苑火災，香港紅十字會設立流動醫療站，為有傷患、身體不適，又或需基本健康檢查的受影響人士及外籍傭工，提供診症或健康諮詢服務。（香港紅十字會提供圖片）

香港紅十字會流動醫療站由註冊醫生及／或護士駐守，按需要安排物理治療師支援，為有需要人士提供服務。（香港紅十字會提供圖片）

1.1億元用於「緊急及復原現金援助」

另外，會方推出「緊急及復原現金援助」計劃，預計援助金額超過1.1億元，將為受影響家庭提供3至6個月現金援助。援助金額根據家庭情況，每月介乎4,000元至15,000元不等。為外籍傭工則獲一次性現金援助，金額為港幣5,000元。

截至12月23日，已登記受助家庭逾1,500戶，會方已向逾1,100戶進行現金或透過銀行轉帳，發放第一個月的援助金，其餘家庭將於2026年1月初陸續透過銀行轉帳收到現金援助；另向88名外籍傭工發放現金援助。

此外，會方預計以60萬港元，支援逝世外籍傭工家屬並協助運送遺體；及為相關家庭提供緊急及復原現金援助，每戶60,000港元，分12個月發放。

針對大埔宏福苑火災，香港紅十字會提供24/7天無間斷心理支援熱線服務。（香港紅十字會提供圖片）

1.2億元作為長期支援 另將立社區服務點

至於餘下用於現金援助的1.2億元，將預留作為長期支援及復原基金， 為有特別需要的受影響家庭提供持續支援，協助重建生活。紅十字會強調，將密切關注受影響家庭和社區的情況，制定基金運作，詳情將稍後公佈。

會方除於火災後設置流動醫療站，並派員接觸居民提供心理支援服務，會方將投放1.6億元，用於於長遠社區復元項目。其中港幣7,000萬元將用作設立社區服務點，提供綜合服務，包括急救、精神健康及心理支援、防災及備災、社區健康及慢性病管理，以及弱勢社群關懷及共融等服務。

針對大埔宏福苑火災，香港紅十字會特別為外籍傭工提供流動醫療站、心理支援等服務。（香港紅十字會提供圖片）

行政支出不超過捐款額5%

紅十字會表示，衷心感謝社會各界的信任與捐贈，將以專業嚴謹的態度使用捐款和提供服務；所有因執行是次火災產生的行政需要，例如審計和銀行費用、物流、電子通訊、印發資料等支出，將實報實銷，並且不超過捐款額的5%。會方將定期向捐款者及公眾交代工作進度，並於項目完結時提交獨立財務審計報告。