公院新收費｜病理檢驗三級收費　醫管局：少於一成收50至200元

公立醫院明年1月1日凌晨起調整收費，醫管局今（23日）舉行傳媒講座，講解病理學檢驗的三級制收費新安排。醫管局質素及安全總監黃立己稱，每年接受病理學檢查的人次數百萬，其中九成病理學檢查是基礎項目，屬於免費；只少於一成病理學檢查為進階及高端項目，分別收取50元及200元。



被問會否擔心病人因新收費而拒絕治療，黃立己表示，如病人出現困難，可申請醫療費用減免。他續指，目前會有病人拒絕抽血或接受部份檢驗，但醫生會解釋檢查的重要性。



公立醫院明年1月1日凌晨起調整收費，醫管局今（23日）舉行傳媒講座，講解病理學檢查的新安排。（左起）醫管局質素及安全總監黃立己、醫管局病理科統籌委員會主席梁毓恩。（任葆穎攝）

收費適用於專科及家庭醫學診所 稱用高端項目絕無僅有

病理學檢驗服務的新收費將會分為三級，第一層為基礎項目，毋須收費，包括最常見的血液病理學檢驗，例如腎功能測試、血糖等；法定須呈報傳染病的血液檢驗，如基孔肯亞熱等。進階和高端項目，則分別收取50元及200元。

醫管局質素及安全總監黃立己稱，每年接受病理學檢查的人次數百萬，其中九成屬病理學檢查是基礎項目，只少於一成病理學檢查為進階及高端項目。他表示，進階項目包括非常見血液檢驗，如抗核因子的免疫學檢驗。黃又形容高端項目「絕無僅有」，佔少於百分之一，包括複雜基因排序等。

醫管局表示，收費適用於專科及家庭醫學診所，而病人在住院或急症室期間接受的病理學檢驗服務，費用全免。

公立醫院各項病理學檢查項目，基礎項目毋須收費，進階項目收50元，高端項目則收200元。（任葆穎攝）

臨時取消檢驗服務 病人可獲退款

被問新收費是否能減少「甩底」情況，黃解釋，病理學檢查與放射檢查不同，不設名額限制，故不存在甩底而造成浪費。

若醫生因應病人的臨床情況改變，有可能取消原定的檢驗服務，病人將可獲得退款。黃又說，因新收費而獲得的收入，只佔整體醫療開支很少，並強調會全數投入醫療服務。

被問會否擔心病人因新收費而拒絕治療，繼而影響病情？黃立己稱，如病人出現困難，可申請醫療費用減免。他又指，現時醫生同樣面對問題病人堅持不想抽血或做部份檢查的問題，但醫生會會解釋檢查的重要性。

醫管局病理科統籌委員會主席梁毓恩補充，抽血目的是讓醫生知道治療效果，因此須在複診前一至兩星期做，讓醫生根據病人最新情況作出適當判斷。

醫管局提醒病人應盡早預約抽血日期及時間，在前往抽血前可透過HA Go應用程式、一站式電子服務站、醫院或診所繳費處等地點完成繳費。

急症室元旦新收費 醫管會：付款過0時0分 照收舊價

另外，明年起前往急症室求診的危殆及危急患者轉為免費，而緊急、次緊急及非緊急患者，每次診症收費由現時180元增至400元。黃立己稱會盡量寬鬆處理，即使病人因排隊等候而在付款時過了0時0分，醫院會收取舊急症室收費。