急症室元旦新收費｜醫管局憂交替現爭拗　有截龍安排　酌情用舊價

公營醫療服務收費改革明年1月1日實施，其中急症室由目前一律收180元，改為按緊急程度設兩級制收費，危殆（第一類）及危急（第二類）病人免費，其餘3類病人（緊急、次緊急及非緊急）收400元。



醫管局總行政經理袁卓斌今早（17日）在電台節目表示，最擔心是12月31日至1月1日之間，系統轉換過程時出現爭拗，就此，醫管局會安排額外人手並有「截龍」方式，強調會人性化處理，並會酌情容許部分病人支付舊有價格。



明年元旦起，家庭醫學門診每種處方藥物每4星期5元；專科門診則由目前每16星期15元，改為每4星期20元。兩類門診每次最多可配發24星期藥物。（醫管局提供）

分流後病情惡化可如何處理？袁卓斌籲主動提出再次分流

袁卓斌在港台節目《千禧年代》中表示，醫療收費改革下，危急或危殆的病人可豁免收費。而緊急、次緊急及非緊急病人則需支付新收費400元。被問到如分流後病情惡化可如何處理，袁卓斌指強烈建議病人在發現病情惡化而未有醫生診症前，主動提出再次分流。他表示醫院團隊會客觀、科學化地將病人分流。

除夕夜安排額外人手 會人性化處理

新收費明年元日實施，袁卓斌最擔心情況是在系統轉換時，出現人多和有爭拗的情況，有病人或因某些原因而趕不及登記，需支付新價格。他續說屆時醫院會安排額外人手，並會安排「截龍」，但強調會人性化處理，例如病人已在醫院、或正進入醫院，可獲酌情處理。

醫管局總行政經理袁卓斌。（資料圖片/王譯揚攝）

此外，公立醫院亦會有退款安排，袁卓斌指若病心登記後決定不就醫，可透過流動程式HA-GO、或到登記處申請退款，填妥表格後，醫院會在一個月內完成退款。如病人使用電子錢包支付，退款將會退回其電子錢包內；使用現金或八達通等則會以支票形式退款。

袁卓斌補充，病人可獲退回350元，而非全額400元，因病人在醫院時會通過專業團隊分流，或已獲處理傷口等情況，因此醫院會收取50元。