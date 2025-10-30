公立醫院新收費｜明年首兩月就診病人下周起可申減免　最快即日批

公立醫院明年元旦起實施新收費，同時放寬醫療費用減免機制資產門檻，當局預計140萬人可申請，醫管局最新公布相關過渡安排，包括下周一（11月3日）起，接受已預約未來兩個月內就診病人提交費用減免申請。



醫管局指，已持有醫療費用減免證明書的病人，可在聲明財務狀況無顯著變化下即獲全額減免，直至其證明書的有效期完結為止，而明年1月至3月間，特別容許需要即日或緊急接受治療但有經濟困難的病人，在簽署說明經濟狀況的聲明書下獲發有效期3個月的「有條件減免」，但須於3個月內後補相關證明文件。



此外，部份合資格人士可在預約就診或住院後3個月內，直接申請轉為全額減免，毋須重新評估。 醫管局指，若交齊文件，包括入息及資產資料，社工可即日批出減免證明書，而日後申請減免的程序亦會簡化。



公立醫院明年元旦起實施新收費，同時放寬醫療費用減免機制資產門檻。(資料圖片/夏家朗攝）

醫療費用減免機制優化後受惠病人由30萬增至140萬

目前的醫療費用減免機制，有經濟困難病人須向醫務社會服務部提交申請，並按入息獲批全額或部份減免，最長減免期限為12個月。經優後，除大幅放寬收入及資產限額、最長減免期限延長至18個月，以及放寬「家庭」定義，令與申請人無密切經濟關係的同住家庭成員無需納入經濟審查，申請程序也將同步簡化。醫管局預計，優化後合資格受惠人數將由30萬增至140萬。

明年1月或2月應診病人提前交收入資產證明 料覆診前可獲減免證明書

醫管局預計申請個案數目或以倍數增長，因此採取一系列過渡性安排。其中，已預約明年1月或2月在公立醫院應診或檢查的病人，可提前兩個月提交所需證明文件，包括收入及資產證明。其申請將獲預先審核，合資格者可於明年元旦新公營醫療收費實施後，在覆診前獲發醫療費用減免證明書。

另外，明年1至3月將設過渡安排，提供有條件減免，容許未交齊財務文件的病人，在3個月內補交，而部份合資格人士可在預約就診，或住院後3個月內，直接申請轉為全額減免，毋須重新接受評估。 潘綺紅指，若病人交齊文件，包括入息及資產資料，社工可即日批出減免證明書，而日後申請減免的程序亦會簡化。

7個聯網成立專隊處理申請

至於現已持有醫療費用減免證明書病人則可繼續獲得減免，暫無須重新申請，直至證明書有效期完結為止。醫管局會在7個聯網成立「醫院管理局醫務社會服務（醫療費用減免）」專隊，分流處理申請。