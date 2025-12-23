粵車南下｜竹篙灣充電站啟用　廣州車主讚方便　留港兩日料花逾萬

「粵車南下」入境市區今日（23日）凌晨零時起實施，中電源動在大嶼山竹篙灣澤欣路的充電站同日啟用。有廣州車主早上9時出發，經港珠澳大橋來港，進入市區前冀為電車「插足電」，認為該站位置方便。兩夫婦將在港逗留兩日，預料花費1萬至2萬。



他稱首次以左軚方式駕駛右軚路，「嚟之前做咗好多功課」，又透露下年一月會再透過計劃來港3次。



倫先生夫婦今早9時從珠海出發，用約兩小時抵港，冀在進入市區前為電車插電。（黃寶瑩攝）

廣州旅客稱過關檢查快 自駕遊來港較坐高鐵慳一半時間

來自廣州天河的倫先生和倫太太今早9時從珠海出發，經港珠澳大橋來港，全程用了約兩小時。倫先生表示，過關共有3個步驟，包括量體溫、證件檢查及排隊通行。他認為檢查過程方便，「（速度）快到無印象」。

他表示，因有業務在港，過往經常乘高鐵來港工作或遊玩，現在透過自駕遊來港，「慳返起碼一半時間」，帶小朋友來玩也更方便。

首次左軚車行右軚路 稱要多做功課熟習

他又指對於自駕遊香港感到興奮，「對開車人士嚟講，當然係想開呢輛車全世界跑。但因為國家與國家之間，城市與城市之間規則唔同，無辦法駕駛自己車周圍走。今次可以開自己車跨越一個城市，都比較興奮」。

至於兩地交通規則及駕駛習慣不同，倫先生表示，有左軚及右軚車輛的駕駛經驗，不過第一次駕駛左軚車輛行走右軚車輛系統路，「嚟之前做咗好多功課」，包括閱讀交通規則小冊子及觀看教學影片等。

郭小姐一家四口是首名到達充電站的粵車南下車主，中電源動贈與一年免費插電優惠。（黃寶瑩攝）

留港兩日料花費一至兩萬

倫氏夫婦將在港逗留兩日，主要探訪在港的親戚，以及到大嶼山、荃灣、沙田等地看風景和購物散心，預料花費一萬到兩萬元，又透露下年1月會透過粵車南下計劃來港3次。

郭小姐一家四口來自廣州番禺，早上6時出發，約9時到達港珠澳大橋珠海口岸，是次主要帶家人去港島遊玩「搭電車」，將在香港逗留兩天。郭小姐認為該充電站十分方便，「琴晚太趕唔記得充電，今日一開香港出行APP，就見到大嶼山充電站，就過嚟充滿電後再出行」。

中電源動設立大嶼山竹篙灣電動車，提供國標及歐標兩種充電樁，初期有9個快速充電位，全天候24小時營運，司機在自助服務機繳付按金就可以充電。（黃寶瑩攝）

由中電源動設立的大嶼山竹篙灣電動車充電站提供國標及歐標兩種充電樁，初期有9個快速充電位，全天候24小時營運，司機在自助服務機繳付按金就可以充電，一輛標準電動車只需要10分鐘便可充電約六成，營運首月有8折優惠。為確保充電位流轉，入場首兩小時寬免閒置費用，之後收費為每日300港元。

