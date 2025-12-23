粵車南下｜「第一車」凌晨1時前入境　車主：來港感受聖誕氣氛

「粵車南下」今日（23日）實施，首批來港車輛在凌晨0時43分後陸續到到達港珠澳大橋車輛入境通道，約10分鐘完成入境手續。首部「粵車」為珠海車主彭先生駕駛的電動車，他們一行四人，將留港兩日，稱為「感受聖誕氣氛」；同行者中有在珠海經營酒樓的香港生意拍檔，他說此行也會來學習香港酒樓文化。



2025年12月23日0時，「粵車南下」入境香港市區的首批通關車主，在港珠澳大橋珠海公路口岸的「一站式」通道辦理通關手續。（新華社圖片）

珠海居民彭先生一行四人乘坐一部掛有「FT」香港車牌的電動車，在12月23日凌晨0時43分抵達港珠澳大橋香港口岸車輛入境通道，成為「粵車南下」計劃「第一車」。

珠海居民彭先生一行四人乘坐一部掛有「FT」香港車牌的電動車，在12月23日凌晨0時43分抵達港珠澳大橋香港口岸車輛入境通道，約10分鐘完成車上檢後，正式駕車入境香港。

2025年12月23日0時，「粵車南下」入境香港市區的首位通關車主彭先生（中），在港珠澳大橋珠海公路口岸的「一站式」通道辦理通關手續。（新華社圖片）

一行四人將留港2日 不太擔心駕駛左軚車行右軚車系統道路

彭先生在今日凌晨0時，先在港珠澳大橋珠海公路口岸的「一站式」通道辦理通關手續，然後駕駛電動車經港珠澳大橋來港，全程約40分鐘。到香港口岸入境通道，完成「車上檢」入境手續後便正式入境香港，時間約10分鐘。他接受傳媒訪問時表示，整個過程十分順利，無任何障礙。

彭先生表示，過往間中都會來港，都是坐大巴來港，現在可自駕來港遊玩，他說：「可慢慢開車，感受風景。」四人此行將留港兩日，而不會用盡「粵車南下」三日限期。

對於要駕駛左軚車輛在香港行右軚車輛系統道路，彭先生表示，之前有做過測試，並且特別學習，也有關注當過的指示，不太擔心。

