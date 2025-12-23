粵車南下首日入市區100名額近滿　專家籲港車保距離：給多點空間

「粵車南下」入境市區凌晨零時起實施。運輸及物流局局長陳美寶表示，今日首日已預定會出行的車輛接近滿100個名額。由於本港臨近聖誕假期，措施的反應相當好，當局會密切留意情況，包括觀察入境本港的車輛數字。



汽車高級駕駛協會主席江日雄認為，內地與香港駕駛習慣始終不同，建議本港司機看到粵車保持適當安全距離，「看到前面車輛、後面車輛FT牌是從內地來，我們就稍微離遠一些，給予多一點空間，不要給這麼大壓迫感，即使他們有甚麼做不對，亦可以避免有碰撞。」



「粵車南下」入境市區12月23日凌晨零時起實施。（運輸署）

「粵車南下」入境市區凌晨零時起實施，運輸及物流局局長陳美寶表示，今日首日已預定會出行的車輛接近滿100個名額。（資料圖片／楊凱力攝）

陳美寶希望「慢慢來」 也可讓港人慢慢接受來港粵車

陳美寶今日在港台節目《千禧年代》表示，今日已預定會出行的車輛接近滿100個名額，稱措施的反應相當好。她又指，元旦內地有3天假期，希望措施可以「慢慢來」，讓廣東民眾駕車來港慢慢適應，而香港市民亦可以慢慢接受這些車輛來港。

被問粵車在港有違法行為如何追究，陳美寶表示，署方與警方有緊密聯繫，相信有意外發生時會有如香港車輛在港發生事故一樣迅速處理，若有後續跟進例如罰款等工作，當局亦會與廣東省方面配合，從後台掌握車輛資訊。不過她無正面回應內地當局會否協助追討欠款，僅稱相信雙方溝通「會做得好緊密」。她又指，當局已與高德地圖和百度地圖溝通，將在導航系統加設香港道路資訊，如泊車、路况等，駕駛者一過關，地圖便會轉為香港的模式。

相信港已有足夠充電設備

大部份來港的粵車以電動車為主，陳美寶表示，現時全港有900個充電設施，當中有40個為國標充電樁，10分鐘便可以充六成電力，相信足夠粵車充電。就有傳媒報道有運輸署「出行易」顯示有國標充電樁的停車場，實際到場僅顯示有歐標的充電樁，陳美寶指，經署方了解及與停車場確認，有關資訊準確，停車場已配備轉換換器。

陳美寶又指，當局會為粵車車主提供文化、體育、展覽行程的資訊，讓他們感受香港獨特的駕車體驗。她又提到，12月至2月是聖誕、新年、農曆新年，3月亦有不少文化、體育活動，當局會繼續更新有關資訊。

汽車高級駕駛協會主席江日雄。

江日雄：不要給（粵車）這麼大壓迫感 即使有甚麼不對亦可避免碰撞

汽車高級駕駛協會主席江日雄則表示，內地用左軚車，關注國內人士未必熟習香港交通，會產生危險，稱除了司機視野上有分別、慣常左線行車，內地「小路出大路」時亦較少有讓線，擔心會發生碰撞。

江日雄又建議，司機看到粵車可保持適當安全距離，「看到前面車輛、後面車輛FT牌是從內地來，我們就稍微離遠一些，給予多一點空間，不要給這麼大壓迫感，即使他們有甚麼做不對，亦可以避免有碰撞。」